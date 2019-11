Den osannolika historien som ledde fram till konserten i Bollnäs

En gammal film från 1919 och Gävle Symfoniorkester på samma scen, i Bollnäs Kulturhus på onsdag och i Gävle Konserthus på torsdag. Det är en unik kombination.

Det är också en nästan osannolik berättelse om ett detektivarbete som handlar om filmen "Sången om den eldröda blomman".

För Gävle Symfoniorkesters del började äventyret för över ett år sedan, närmare bestämt veckan före midsommar 2018. Då pågick en inspelning som är en av pusselbitarna i historien som tar sin början vid 1900-talets början.

Då gjorde den välkände regissören Mauritz Stiller en film, "Sången om den eldröda blomman", som bygger på en berömd roman av den finländske författaren Johannes Linnankoski.

Filmen var unik på många sätt.

Det var en stumfilm men det fanns musik skriven direkt för filmen av den finländske tonsättaren Armas Järnefält, som då var chefdirigent på Kungliga Operan i Stockholm.

Vid filmens premiär den 14 april 1919 på Röda Kvarn i Stockholm dirigerade tonsättaren själv orkestern, inte mindre än 100 minuter musik.

Det är den musiken som orkestern spelade in på cd för över ett år sedan och som de nu kommer att framföra live.

Filmen var Svenska Bios dittills dyraste produktion och blev en stor publiksuccé, inte minst för sina kärleksscener och för en våghalsig forsfärd av huvudpersonen Olof, spelad av Lars Hansson.

(Här kommer en cliffhanger: Det var i själva verket Karl Persson från Svensbo ovanför Voxna som stod på timmerstocken mitt i forsen som stuntman för Lars Hansson, men den historien återkommer vi till inom kort.)

Filmen gick hela fem veckor i Stockholm och slog därmed rekord innan den visades i övriga Sverige.

Det var den första svenska filmen som fått musik speciellt skriven för sig. Det var också första och enda gången som Armas Järnefält skrev filmmusik.

Sen försvann originalet till filmen liksom tonsättarens partitur.

Ett filmtvätteri där SF lagrade negativen från stumfilmsperioden brann 1941. Därmed är originalet borta för alltid. Men det fanns bearbetade och nerklippta kopior spridda i världen. 1959 hittade man en inkomplett kopia i ett sovjetiskt filmarkiv.

Dagens kopia har en ännu märkligare historia. En yngling från Linköping, Torbjörn Ohlsson, hade sett en tysk projektor av märket Knirps hos en auktionsfirma. Den köpte han i oktober 1963. Det visade sig att en trälåda med sju filmrullar följde med köpet. En av dem var Stillers film!

På den filmen har man nu gjort en kopia och det är den som kommer att visas medan Gävle Symfoniorkester sitter på scenen och spelar originalmusiken live.

Men vad hände med musiken?

Efter mycken forskning och letande i arkiv och i tonsättarens personliga samling hittade man ett utkast av partituret. Senare även brottstycken av materialet.

Det var den finske violinisten, dirigenten och kompositören Jaakko Kuusisto, som har varit detektiv när det gäller musiken. Det är också han som kommer att dirigera orkestern vid konserterna.

Så hur kom det sig? Jag frågade Jaakko Kuusisto när han gjorde cd-inspelningen.

– Det är helt enkelt så att jag anlitades av familjen Järnefelt som ville att jag skulle gå igenom hans originalmusik, berättar Jaakko.

När man hade digitaliserat filmen fick Jaakko i uppdrag att restaurera musiken så att den skulle kunna användas till filmen.

– Det var ett projekt som jag helt enkelt inte kunde tacka nej till, säger Jaakko.

Partituret var bristfälligt och det krävdes ett stort jobb med att analysera och återställa materialet.

Det resulterade också i att när noterna väl kom till Gävle så blev det en utmaning.

Musiken var helt okänd för musikerna och noterna helt nya.

– Men det gick fantastiskt bra. Det är verkligen en mycket bra orkester, trevliga musiker och ett gott samarbetsklimat, berättar Jaako.

Men hur kommer det sig att just Gävle Symfoniorkester fick spela in musiken?

Här berättar Jaako att han under många år har arbetat med producenten Ingo Petry under många inspelningar för det finska skivbolaget Ondine.

När frågan om inspelning kom upp föreslog Ingo helt enkelt Gävle Symfoniorkester som han känner väl efter sina hyllade inspelningar av Brahms musik med orkestern.

Så i Gävle var det även den här gången som Ingo Petry skötte inspelningen.

Musiken av Armas Järnefälts till filmen "Sången om den eldröda blomman" med Gävle Symfoniorkester finns nu på cd. I Finland har man redan firat inte bara filmens 100 år utan även 150-årsminnet av Armas Järnefälts födelse.

Det uppmärksammades med en konsert med filmvisning i Helsingfors i januari som leddes av Jaakko Kuusisto.

Kerstin Monk

Fakta: Jaakko Kuusisto

Född: 1974 i Helsingfors

Bakgrund: Son till tonsättaren Ilkka Kuusisto och bror till violinisten Pekka Kuusisto. Utbildade sig till både violinist, dirigent och tonsättare. Har haft stor framgång som violinist internationellt och var under många år konsertmästare i Lahti symfoniorkester.

Bor: I Uleåborg

Familj: Frånskild, har en dotter 12 år som spelar fiol och en son, 9 år som spelar trumpet

Aktuell: Började nu i höst som chefdirigent för Kuopio symfoniorkester. Han har spelat in flera ungdomsverk av Sibelius på skiva. Bland hans kompositioner märks barnoperan Prinsessan och vildsvanarna (H.C. Andersen, 2002), uppförd vid Musikinstitutet Kungsvägen, samt familjeoperan Koirien Kalevala, spelad i Nyslott 2004. Har skrivit musiken till operan Is, som bygger på Ulla-Lena Lundbergs roman Is. Premiären ägde rum på Helsingforsoperan i januari i år. Dirigerade musiken till Sången om den röda blomman när jubileet firades i januari i Helsingfors.

Fakta: "Sången om den eldröda blomman"

"Sången om den eldröda blomman" är en svensk dramafilm från 1919 i regi av Mauritz Stiller. I huvudrollerna ses Lars Hanson, Edith Erastoff, Greta Almroth och Lillebil Ibsen.

Premiär: 14 april 1919 på Röda Kvarn i Stockholm

Musiken har komponerats av: Armas Järnefelt

Filmmanus: Mauritz Stiller, Gustaf Molander

Handling: Sången om den eldröda blomman bygger på en berömd roman av den finländske författaren Johannes Linnankoski om bondsonen Olof som förvisas från gården av sin far, och tar jobb som flottare men som inte kan glömma Kyllikki, dottern på granngården. Stillers version är fortfarande den bästa av de fyra filmatiseringar av romanen som gjorts och spelades in sommaren 1918, dels i Svenska Bios ateljéer på Lidingö, dels vid Faxälven utanför Långsele i Ångermanland. Naturen i filmen spelar en avgörande roll och scenen där Lars Hanson i huvudrollen balanserar på en timmerstock nedför den brusande forsen har blivit klassisk. Lars Hanson gör i filmen en av sina främsta rolltolkningar som den bekymmerslöse charmören Olof som kommer till ro och insikt, inte minst i de gripande scenerna när han har lämnat flottarlivet och desillusionerad besöker barer och bordeller i staden.