Den kaxiga hälsningen – till regerande mästaren: "Jag har goda chanser"

Söderhamns UIF:s Anthony Tran var flitigt i elden när SM under inleddes under torsdagen. Han tvingades kvala i både singel och dubbel för att ta sig in i huvudturneringen. Samtidig spelade han också mixeddubbel tillsammans med Arvikas Alma Rööse med en femteplats som facit.

– Det har varit en tuff dag för mig med en massa matcher. Jag är lite sliten just nu. Men det är bra. Nu är jag i gång, säger han efter att ha besegrat Anton Andersson från Lyckeby i fyra raka set i första omgången.

– Jag hade aldrig mött honom tidigare och på papperet var jag favorit. Jag spelade väldigt bra och är också väldigt nöjd.

Inför SM spikade Anthony Tran också målsättningen. Och den är tuff. Han vill ha en medalj i singel i den stenhårda konkurrensen - även om han är medveten om att det kommer bli svårt..

– Absolut! Det är klart att jag siktar högt. Jag har gjort min bästa säsong på länge och har varit i kvartsfinal som bäst tidigare. Det skulle var jättekul att kunna ta den där medaljen. Jag siktar på det får vi se.

I sin andra match – som spelas vid lunchtid på fredagen – stöter han på tufft motstånd i form av Eslövs Truls Möregårdh som vann SM i Eskilstuna förra året. Inför mötet med det 18-åriga superlöftet utvecklar Anthony Tran sina tankar kring matchen.

– Det krävs en maxprestation annars är det kört. Jag måste verkligen hitta energin och samla ihop mig, Det ska bli en jätteroligt match att spela. Jag har mött honom lite grand på träning och jag vet hur han spelar. Jag tycker jag har goda chanser.

Det blev en tämligen skrällfri första dag i herrsingel. Alla de stora hemmahoppen Jon Persson, Jens Lundquist. Anton Källberg, Hampus Nordberg och Viktor Brodd tog sig programenligt vidare till nästa runda. Det gjorde även Suifs Anton Hjort, Jonatan McDonald, Per Sandström och Elliot Lundquist.