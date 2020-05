Den dödligaste månaden på över 25 år: "Får gå tillbaka till 1993 för att hitta fler döda"

Enligt Statistiska centralbyråns preliminära statistik rapporterades det in 10 458 dödsfall i Sverige under april i år. Så många har det inte dött under en enskild månad på flera decennier.

– Vi får gå tillbaka till december 1993 för att hitta fler döda under en månad. Då dog 11 057 personer. Totalt dog 97 008 personer under 1993 vilket var det högsta antalet döda under ett år sedan 1918 då spanska sjukan härjade som värst, säger Tomas Johansson, utredare på SCB i ett pressmeddelande.

Enligt SCB har alla län förutom Västerbotten haft överdödlighet, det vill säga högre fler döda än normalt, under årets april.

I Gävleborg dog minst 303 personer under april i år, att jämföra med 234 personer i april 2019 och 258 personer i april 2018.

Att dödligheten var så stor just 1993 beror enligt TT på att Sverige det året drabbades av en ovanligt elak säsongsinfluensa, som det vid tillfället saknades vaccin mot.