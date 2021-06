Demervall: Sämre vård om du är kvinna – helt oacceptabelt

Helahälsingland.se sätter fokus på de så kallade dolda kvinnosjukdomarna. Sjukdomar och tillstånd som drabbar kvinnor och som det knappt pratas eller forskas om.

Det mest talande exemplet för problematiken är nog diagnosen levatorskador. Det vill säga skador på bäckenbotten som kan uppstå vid vaginal förlossning. En relativt vanlig skada, ändå existerade det inte som en medicinsk diagnos hos socialstyrelsen före 2020.

Jämställdhet handlar inte bara om lika lön för lika arbete och rättvis fördelning av hushållssysslor i hemmet. Det handlar också om rätten till likvärdig samhällsservice. När det gäller vården har vi uppenbarligen en bra bit kvar för att nå den där jämställdheten.

Anna Pettersson, 36 år, lever med PCOS, polycystiskt ovariesyndrom, och delar öppet med helahälsingland.se sin historia om hur sjukdomen bland annat gett henne ökad kroppsbehåring och svettningar, samt gjort det svårt att gå ner i vikt.

Upp med en hand den som har hört talas om diagnosen

Enligt 1177 har 10-15 procent av alla kvinnor i fertil ålder PCOS. Men upp med en hand den som har hört talas om diagnosen.

Att Anna Pettersson talar öppet om sin sjukdom är tyvärr ingen självklarhet och många i hennes bekantskapskrets vet heller inte om hennes sjukdomstillstånd.

– Det har inte blivit så att man har pratat om det. Det är svårt också att berätta när man inte vet så mycket själv. Det är en dold sjukdom och man pratar inte så mycket om den berättar hon för tidningen.

Att det inte pratas om sjukdomar som PCOS eller levatorskador är ett stort bekymmer. Många kvinnor riskerar att gå odiagnostiserade och får inte den hjälp de behöver. Lika så riskerar kvinnosjukdomarna att bortprioriteras inom forskningen och inom vården när det inte hörs så mycket om dem.

Det är oerhört bra att frågan lyfts och att kvinnor, likt Anna Pettersson, vågar gå ut och prata om hur vården för kvinnor ser ut och fungerar idag. För frågan om ojämställdheten inom vården är ett stort problem som behöver adresseras och hanteras.

Det är också glädjande att Annie Lööf (C) valde att lyfta just den här frågan under Järvaveckan i år.

– Som kvinna kan du inte räkna med att få samma vård som en man. Kvinnor får vänta längre på akutsjukvård än män och får kortare sjukskrivningar. Det är helt oacceptabelt och visar på en stor hälsoklyfta i Sverige, sa partiledare Annie Lööf då.

I rapporten Jämställd vård presenterades flera förslag i syfte att åtgärda ojämställdheten. Bland annat förslås ett nationellt forskningsprogram för sjukdomstillstånd som drabbar kvinnor och att ojämställdheten inom svensk hälso- och sjukvård analyseras.

Kvinnor ska ha vård på lika villkor som män, något annat är oacceptabelt

Kvinnor är överrepresenterade när det kommer till felbehandlingar och sjukskrivningar. Det kostar samhället stora summor och det påverkar dagligen många kvinnors livskvalité och möjligheter.

Dolda kvinnosjukdomar är ett begrepp som måste utrotas, för kvinnor ska inte behöva dölja och skämmas över sina medicinska problem. Kvinnor ska inte heller behöva acceptera att de får sämre vård eller att det forskas mindre på kvinnorelaterade åkommor.

Kvinnor ska ha vård på lika villkor som män, allt annat är oacceptabelt.