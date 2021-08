Demervall: Säkra cykelvägar behövs i hela Hudiksvall – inte bara i centrum

Luddiga mål och satsningar i centrum, visst det är bättre än ingenting. Men Hudiksvalls kommun behöver höja ambitionsnivån i cykelfrågan.

"Gröna framgångar i den kommunala budgeten för 2022", så beskrev Miljöpartiet i Hudiksvall satsningen på gång- och cykelvägar som majoriteten presenterade i våras.

Att majoriteten i Hudiksvall satsar 120 miljoner på gång och cykel är en bra början. Frågan har varit eftersatt länge, men det räcker tyvärr inte. Ambitionen behöver höjas rejält om vi ska få fler att ställa bilen och ta cykeln.

Ingen har väl kunnat missa konsekvenserna av extremvädret som drog in över Gävleborg. Klimatförändringarna är en del av vår verklighet nu och något som vi akut behöver hantera. IPCC:s senaste rapport som släpptes för bara några veckor sedan understryker med all tydlighet att vi inte har mycket tid på oss.

Att vi behöver ställa om och satsa på andra typer av färdmedel borde därför vara en självklarhet och cykeln borde ha en central plats i varje kommuns stadsplanering. I centrum såväl som på landsbygden.

I budgeten som majoriteten i Hudiksvalls kommun la i våras står det bland annat "att kommunledningsförvaltningen i det pågående arbetet med översynen av kollektivtrafikstråket i centrala Hudiksvall tar fram ett förslag på hur cykelvägarna kan bindas ihop i centrum".

Behovet finns definitivt av att binda ihop och skapa en sammanhållen säker cykeltrafik i hela kommunen

Några särskilda förslag eller satsningar på cykelvägar utanför centrum nämns inte, men behovet finns definitivt av att binda ihop och skapa en sammanhållen säker cykeltrafik i hela kommunen.

Hudiksvalls kommun specificerar inte hur mycket de vill öka cyklingen i kommunen. I den av kommunen antagna cykelpolicyn står det endast att cyklandets andel av det totala resandet ska öka. Det är ett minst sagt ett luddigt mål.

Region Gävleborg som just nu håller på att uppdatera sin cykelplan är lite tydligare i sina ambitioner. De vill att cyklingen i länet ökar till 17 procent år 2030. Potentialen för cykling i länet bedöms dock som mycket större. Utgår man från 30 minuters pendlingstid och användning av elcyklar, är potentialen 67 procent enligt en studie för regionen.

Just nu är planen för ökad och säker cykling i Gävleborg ute på remiss. En plan som ska vara vägledande för planeringen av den regionala infrastrukturen framöver.

Kloka tankar om hur vi kan göra HELA Hudiksvall till en cykelkommun borde vara välkomna

Hudiksvalls kommun kommer under hösten att klubba sitt remissvar till regionen. Låt oss hoppas att de då tänkt in hela kommunen och inte bara centrum i sitt svar. För den som vill vara med och påverka finns ännu tid och möjlighet. Fram till 30 september går det att skicka in sina synpunkter till rg@regiongavleborg.se. Kloka tankar om hur vi kan göra HELA Hudiksvall till en cykelkommun borde vara välkomna.

