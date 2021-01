Delsbobördiga Irya bakom musiken i SVT:s storsatsning Tunna blå linjen: "Tillför en kraft"

Från och med söndag kommer tittare runt om i hela Sverige att få följa Malmöpolisernas vardag i SVT:s nya serie Tunna blå linjen. För att ledsaga publiken genom handlingen i de tio avsnitten har musiken en viktig roll, och bakom den står kompositörsduon Irya Gmeyner och Martin Hederos i samarbete med Povel Olsson.

– Martin och jag har jobbat tillsammans länge, och det har varit fantastiskt roligt att arbeta fram musiken till serien tillsammans med regissörerna och flera andra musiker och artister. Det är ett väldigt kreativt team, säger Irya Gmeyner.

Hon växte upp i Delsbo, där hon ännu har sin pappa Toby Ibbotson och flera vänner kvar.

Musiken i serien består även till stor del av låtsamarbeten, där bland annat Mikael Wiehe och Familjen medverkat, samt Ane Brun i en duett tillsammans med Irya själv.

Hon beskriver låtarna i serien som väldigt varierad och med olika framträdande roller.

– Det är allt från låtar som ska bära en hel scen, till bakgrundsmusik eller körverk. Jag hoppas att publiken drabbas av både handlingen och musiken, och att den tillför en kraft som gör att man känner mycket, säger hon.

Irya Gmeyner och Martin Hederos har tidigare prisats för musiken i Systrar 1968, ytterligare en dramaserie av SVT som sändes julen 2018.

– Det var fantastiskt kul att musiken i serien uppmärksammades. Och precis som då fick vi väldigt fria händer nu när vi skulle skapa soundtracket till Tunna blå linjen, berättar Irya Gmeyner.

Duon började jobba med projektet för ungefär två år sedan, och det har varit ett intensivt arbete för att färdigställa musiken till tio avsnitt.

– Jämfört med Systrar är det här mycket mer komplext. Det är nutid, fler karaktärer och baserat på den verkliga vardagen för polisen. Vårt mål har varit att skapa ett tidlöst soundtrack som ändå är aktuellt, som reflekterar den verkligheten utan att det blir övertydligt, säger hon och fortsätter:

– Det är en dokumentär, realistisk känsla i serien och jag tror att det kan vara ett nytt sätt att göra tv-serier på.

Irya börjar alltid med att läsa manuset för att få en känsla för berättelsen, energin och vilken stämning serien har för att hitta en röd tråd i musiken.

– När jag läste manuset kände jag en stark storstadsenergi och en tydlig smärta. Men också en kraft, värme och kärlek. Det är många tunga ämnen som tas upp och då funkar det inte att lägga in en glad melodi. Så vi har försökt att hitta något vackert, allvarligt och en kraft i musiken som driver berättelsen framåt.

Samtidigt är Irya Gmeyner aktuell med ett soloalbum, April Snow, som fått växa fram efter en jobbig skilsmässa.

– Det är ett projekt jag hållit på med under många år, jag har haft många skisser som jag har kunnat färdigställa under det sista halvåret. Skivan heter You och handlar om relationer, om att bli drabbad av kärlek och hur komplicerat det kan vara. Jag tror att det är mycket igenkänning för alla som någon gång drabbats av kärlek som inte går på räls, säger hon.

Flera låtar från den nya skivan är också med i Tunna blå linjen.

– Låten Shapes of dreams tillsammans med Ane Brun, till exempel. Den handlar om att inte räcka till, att göra allt utan att det är tillräckligt. Men det handlar också om att komma till en ny stad och känslan av att det både är skrämmande och kan hända något nytt och roligt, säger Irya Gmeyner.

Efter en intensiv period av skapande, inspelningar och låtsamarbeten väntar nu både EP- och skivsläpp, och efter sändningarna på SVT ska serien visas i flera andra länder.

– Det är lite läskigt att släppa ifrån sig ny musik som jag har jobbat med i snart två år , men det är också en underbart skön känsla. Två års arbete ska ut i världen.

► Se och lyssna på en en förhandsvisning av seriens vinjett här