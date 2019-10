Delsbo till division 3 – så påverkas övriga serier: "Vill ha svar den här veckan"

I lördags stod det klart att Delsbo blir det sjätte laget från Hälsingland i division 3 nästa säsong tillsammans med Bollnäs, Edsbyn, Iggesund, Rengsjö och Söderhamn. Men det betyder samtidigt också att det uppstår en vakans i division 4.

Men att hitta något lag som är beredd att ta den lediga platsen har inte varit helt lätt.

Edsbyn 2, Iggesund 2 och Rengsjö 2 har alla tidigare tackat nej till kvalspel och Ljusne, som kunde ha kommit i fråga. lämnade en walk ower i slutet av säsongen.

– Det finns det en regel som säger att TK (tävlingskommitéen) får avgöra i sportsliga skäl. Då frågar vi de lag som åkte ur i division 4 och det är i första hand elvan Järvsö och sedan tolvan Hudiksvalls SK. Och vi vill ha ett svar den här veckan, säger Kenneth Carlsson.

När Sporten når Per-Gunnar Jonsson i fotbollssektionen i Järvsö BK säger så här om den uppkomna situationen.

– Vi kommer att ta upp frågan i styrelsen och titta på det. Men det är mycket som ska stämma så till vida att vi måste ha en trupp på 20 spelare först och främst.

Om Järvsö skulle tacka ja till platsen kommer det att även påverka de lägre serierna, division 5 och 6.

Förra säsongen var lagen från Hälsingland uppdelade i två olika division 3-serier. Hur det blir nästa år återstår att se. Ett besked i den frågan kommer från Svenska fotbollförbundet i början av november.

När det gäller division 3 mellersta Norrland spelades den med 13 lag (14 om inte Norrala hade dragits sig ur) den gångna säsongen.

– Det var en nödlösning för att vi försökte tillgodose att två lag i södra Ångermanland inte skulle behöva åka över 1000 mil för att spela division 3-fotboll. Men det ska helst inte hända någon mer gång. Däremot finns det en motion till Svenska fotbollförbundets redskapsmöte att man kan få göra en förändring och kanske dela upp en serie om det uppstår sådana saker. Men det beslutet är inte taget än.

I damernas division 3 var det tänkt att Näsviken och Ljusne skulle få chansen kvala om en plats i tvåan nästa säsong.

– Det blev inget kval och sedan har Näsviken tackat nej till division 2. Då har vi har en regel inom Norrlandsfotbollen att platsen går till Rönnskär från Västerbotten, säger Kenneth Carlsson.

– Det innebär också att det är klart att Team Hudik får spela i division 2 södra Norrland tillsammans med Bollnäs, Edsbyn, Mohed och sex lag från Gästrikland.

FAKTA: Division 4 2020

Lagen: Strands IF, Forsa IF, Bollnäs Kurd IF, Bergsjö IF, Ilsbo SK, Näsvikens IK, Hällbo IF, Kilafors IF, Marma IF (ny från division 5), Enångers IK (ny från division 5), Sandarne SIF (ny från division 5), samt en vakans.