Urfolkens minne berikar nutidens samhällsdebatt i Hälsingland

Den 6 februari varje år firas samernas nationaldag. I år bjuder Söderhamns stadsbibliotek tillsammans med Länsmuséet Gävleborg in till en föreläsning kring ämnet ”samer i Hälsingland” och kartläggningar och arkeologiska undersökningar av samernas historia ges resurser i vårt närområde. Detta är mycket glädjande.

Söderhamn är en del av Sápmi, samernas traditionella bosättningsområde – och förståelse för detta faktum berikar nutidens samhällsdebatt. Det bör inge ödmjukhet och självrannsakan inför Sveriges förflutna som kolonialmakt i Norrland. Det för även med sig värdefulla frågeställningar om vad som är svenskt och hur vi förhåller oss till att den landsdel vi idag bor i ursprungligen var samisk långt före den någonsin var svensk.

Den landsdel vi idag bor i ursprungligen var samisk långt före den någonsin var svensk

I att leva med detta har vi alla ett ansvar och en utmaning som sträcker sig långt bortom den 6 februari. Jag skulle vilja se ett offentligt samtal om hur vi i civilsamhället, i kommunerna och i Region Gävleborg kan samverka för att bevara urfolkens minne, och låta samiska röster, kultur, språk och perspektiv få komma till aktivt och varaktigt uttryck i fortsättningen?

Även kyrkan har en lång och brokig historia som vi måste göra upp med beträffande samerna. Sannolikt har vi i Staffan, han som ofta kallas ”Hälsinglands apostel,” redan under 1060-talet belägg för ett av de äldsta exemplen på samemission i vår del av världen. Tillsammans med tron kom dock också bevisligen en stor dos kolonialt förtryck. Det blev ungefär som en kristen guatemalansk urfolksförfattare beskriver, ”När spanjorerna kom så bad de oss indianer att blunda för att be. När vi öppnade våra ögon hade vi Bibeln och de hade vårt land… Nu är det vår kallelse att ta tillbaka Bibeln till våra förtryckare, för det verkar som om de behöver dess moraliska rättesnören mer än vi.” Svenska kyrkan har här påbörjat ett betydande försoningsarbete som alla kyrkor skulle gynnas av att knyta an till och ge lokala uttrycksformer för.

Även kyrkan har en lång och brokig historia som vi måste göra upp med beträffande samerna

Jag har själv bott i Australien nästan halva livet och där även varit engagerad i försoningsprocesser med kyrkan, samhället och urfolken. En insikt jag bär med mig är att försoning endast kommer att vara möjlig när erkännande, respekt och firande av urfolkens långa och rika historia, språk och kultur får bli lika viktig för oss alla som, i vårt fall, för samerna själva.

Kommer det att komma en dag när våra kommuner aktivt erkänner samerna i Hälsingland, när kommunfullmäktige och regionfullmäktige får öppnas med ett erkännande av vårt eget urfolk, när väl valda tvåspråkiga skyltar på samiska i vår bygd får påminna oss om vår historia och nutid?

Kommer det att komma en dag när samisk historia får bli en integrerad och särskilt betydelsefull del av vår undervisning? Kan vi få uppleva en dag när också civilsamhället, föreningarna och kyrkorna tillsammans tar sitt ansvar för att visa att vi 2019 är en del av Sápmi? Jag hoppas det.

Vi skulle alla bli berikade av detta, särskilt i en tid när främlingsfientliga röster vill förminska samernas rättigheter och ägna sig åt historierevisionism.

Erik Lennestål, pastor Equmeniakyrkan Söderhamn