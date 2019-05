REPLIK: Solen påverkar vårt klimat mer än något annat

Läser just debattartikeln om klimatet där tre miljöpartister gör gällande att även kärnkraft är miljöfarligt. Det är helt riktigt att vi människor påverkar vår miljö på många olika och ofta fel sätt, men om vi påverkar jordens klimat i någon större omfattning är kanske litet svårare att påvisa. Forskarna har tydligen svårt att få föra fram och enkelt förklara vad som mest påverkar vårt klimat på jorden.

I samband med önskan om att ta tillvara solenergin på bästa sätt, finns i grunden kunskap om att den energimängd solen strålar ned på jordklotet under en (1) timme, det motsvarar all den energimängd hela jordens befolkning förbrukar under ett helt år! Enkel matematik visar att detta betyder att solens påverkan på klimatet under ett helt år motsvarar vad hela jordens befolkning påverkar under cirka 8 000 år vad gäller uppvärmningen.

All energi som vi förbrukar, via el , kol, gas, olja, bensin, diesel, ved mm, övergår förr eller senare i värme enligt känd vetenskap. Det bör rimligen betyda att vi har en mikroskopisk möjlighet att påverka klimatet jämfört med solen.

Forskarna är inte heller helt överens om huruvida det är den stigande temperaturen som ger ökad mängd koldioxid i luften eller om det är det motsatta som gäller.

Med denna information som grund, vore det intressant att få en klargörande idé om vad vi egentligen faktiskt kan göra för att motverka solens uppvärmning av vårt jordklot. Den strålar faktiskt ned omkring 1 kW (ettusen watt) på varje kvadratmeter på marken, oavbrutet!

P O Jonzon