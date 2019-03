REPLIK: Låt dig inte luras av dina starka känslor kring kärnkraft Per-Olof

Per-Olof Erickson skriver sin insändare i HT (14 mars) att kärnkraften har stora utsläpp och att det absolut inte kan vara en lösning till mänsklighetens energiproblem. För mig som läst till energiingenjör och nu arbetar som lärare i teknik och fysik är det intressant att se hur människor förhåller sig till kärnkraft.

Läs debattartikeln från Per-Olof Erickson: Låt dig inte luras – Kärnkraftverken är inte koldioxidfria

Det finns en stark tradition av kärnkraftsmotstånd. Denna tradition är så stark att det gjorts studier där forskare aktivt skruvat upp kärnkraftens problem och utsläpp. Ett bra exempel på detta är en välrefererad studie från Stanforduniversitetet som Per-Olof E sannolikt kan ha använt (han presenterade inga källor i sin insändare). Skälet till att utsläppen blir så höga i denna studie är att forskarna lägger till utsläpp för kärnvapenkrig multiplicerat med en uppskattad ökad sannolikhet för kärnvapenkrig för varje kärnkraftverk som byggs. De räknar även att kärnkraftverkets väntade effekt levereras med brunkol under tiden kärnkraftverket byggs. Detta är direkt felaktigt i Sverige. Resultaten skiljer sig drastiskt från andra utsläppsberäkningar t ex energimyndighetens. Stanfordstudien togs upp under min utbildning som ett exempel på en studie med uppenbara brister.

Ett annat spännande fenomen är att så få ifrågasätter Greenpeace då de hävdar att cirka en miljon människor dog i Tjernobylolyckan. Detta trots att WHO (FN:s hälsoorganisation) beräknat att totalt 4000 människor dött pga olyckan och senare cancerfall då de räknat högt. Kärnkraft är ett av de energislag som har lägst antal dödsfall per levererad energienhet enligt WHO (se och lär hur jag presenterar källor Per-Olof).

Per-Olof E andra argument känns knappt värda att kommentera. All elproduktion behöver gruvdrift och det finns kolkraftverk som driver solcells- och vindkraftsfabriker.

Min egen teori är att kärnkraftens dåliga rykte kommer från dess historiska koppling till kärnvapen. Tekniken för kärnkraft togs fram tillsammans med tekniken för kärnvapen. Trots att de två gått olika vägar efter kalla kriget kopplas de fortfarande känslomässigt ihop hos många. En liknelse är luftskepp och Hindenburgolyckan. Så fort vi tänker på luftskepp tänker vi på svartvita bilder på ett brinnande luftskepp. Tekniken har haft stor potential som gods- och persontransport men få har velat satsa på luftskepp.

Så låt dig nu inte luras av dina starka känslor kring kärnkraft Per-Olof. Försök istället objektivt och kritiskt söka information och gör ditt bästa för att jämför energislagen rättvist.

John Nordstrand Energiingenjör och gymnasielärare teknik och fysik