INSÄNDARE: Lupiner förstör den svenska naturen – vi får inte låta det bli som på Island!

Den som inbillar sig att lupiner inte sprids om man klipper av blommorna innan de går i frö har en helt ovetenskaplig uppfattning. Så enormt som de har spridit sig i vårt landskap och andra delar av Sverige på så kort tid verkar vi redan ha förlorat slaget. På Island är slaget redan förlorat om man ser på bilder från vägar och fält där. Sorgligt och beklämmande! När lupinen blommar är den en prydnad längs vägarna tycker väl de flesta. Vad är problemet?

Plötsligt, som vi tyckte, blev en yta nära vårt torp helt täckt av lupiner. Det blev speciellt trist för mig som älskar sommarblommor. Kampen började för några år sedan. Först klipptes alla lupinerna av ett par gånger. Nästa vår var det tidigt fullt av plantor igen och då började jag slita och dra så mycket jag kunde av blad och rötter för att andra växter inte skulle kvävas av brist på ljus då lupinerna är så snabba.

Under hela sommaren var jag där och ingen blomma hann gå i frö. Nästa vår – fullt av plantor igen. Finns det rötter så sprider sig pionerna gladeligt och den som inte sett några lupinrötter bör ta reda på hur enorma de kan bli. Denna vår, liksom tidigare vårar, har jag var och varannan vecka rivit bort alla plantor jag sett och nu finns det flera olika sommarblommor och smultronplantor där, men hela tiden finns det lupinplantor i mängd som kommer igen och igen varenda vecka. När jag slutar slita bort dem kommer de snart att helt ta över igen inser jag.

Längs byvägen såg jag förutom vanliga blommor, orkideer t ex. Plötsligt började det dyka upp allt fler och fler lupiner i dikeskanterna och jag började riva och slita där också. Under lupinerna hittade jag förutom vanliga växter t ex pyrola och även tätört som är en några centimeter stor insektsätande växt. På cirka två kilometer har jag nu flera somrar försökt hindra fröspridning och kört mängder av sopsäckar med lupiner till brännbart för andra växters skull. Ändå ser jag hur lupinerna varje sommar tar fler och fler meter i besittning. De kommer trots min kamp aldrig att försvinna och när jag slutar, sannolikt av åldersskäl, vinner de snabbt över våra vanliga blommor och bär.

Jag ser att kampen mot lupinerna för våra andra dikes/fältväxter redan är förlorad, men ska vi ha det som det blivit på Island? Gör vad ni kan runt era gårdar och hus gott folk! Det är enbart människor i Sverige som orsakat detta och som människor kan vi bli lupinernas enda existerande fiende.

Karin