DEBATT: (S)vik inte löftena till barnen och ungdomarna

På vissa håll i landet har våren redan tittat fram. Snart rider den in över hela Sverige. Blommorna knoppar, det luktar asfalt och insekterna börjar surra. Det finns en förväntan i luften.

Det är den här tiden på året många börjar planera inför sommaren. Vissa längtar efter semester med familjen vid sommarstugan, andra efter den där charterresan till Kanarieöarna.

Tyvärr har inte alla möjlighet att drömma om en sån sommar. Ofta är det ekonomin som sätter stopp. Vänsterpartiet tycker att alla barn och unga, oavsett om föräldrarna har mycket eller lite pengar, har rätt till en meningsfull fritid hela året om.

Det var därför som vi under den förra mandatperioden, då vi förhandlade med den S-ledda regeringen om budgeten, låg bakom jämlikhetsreformer som till exempel: gratis simskola för förskoleklass, gratis kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet och ett statligt stöd som gick till avgiftsfria aktiviteter för barn och unga under loven.

Reformer som spelade stor roll i många människors liv men som Moderaterna och Kristdemokrater tog bort när de drev igenom sin budget. Men reformerna kan komma tillbaka om den politiska viljan finns.

Ett säkert vårtecken i politiken är vårbudgeten. Den 10 april lägger den nygamla regeringen fram sin första. Den här gången är Vänsterpartiet inte med och förhandlar. Istället kommer Socialdemokraterna att slå sig ner vid förhandlingsbordet tillsammans med högerpartierna Centerpartiet och Liberalerna.

Den här vårbudgeten riskerar därför att ha en tydlig högerinriktning. Nu undrar vi vänsterpartister, kommer Socialdemokraterna att kämpa för sexåringen som vill lära sig simma, för att alla barn och unga ska ha något att göra under loven, oavsett om föräldrarna har råd eller inte och för den ensamstående mamman som inte har råd att köpa busskort till sina barn?

Det är dags att Socialdemokraterna i regeringen står upp för vanligt folk igen. Vik inte ner er för Centerpartiet och Liberalerna.

Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson Vänsterpartiet

Joel Nordkvist, distriktsordförande Vänsterpartiet Gävleborg