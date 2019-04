DEBATT: Digitaliseringen i skolan har gått för fort – vad är det för fel på böcker?

Digitaliseringen är på stark frammarsch. Använd på rätt sätt är den naturligtvis ett bra instrument. Så visst är det nödvändigt att eleverna förbereds för att använda digitala hjälpmedel. Det man förvånas över är att alla bara dras med i detta, och att så få kritiska röster höjs.

En högst berättigad fråga: Vad är det för fel på böcker? Man slopar böcker i pappersformat. På allt fler skolor sker nästan all undervisning på dataskärmar. Fakta- och övningsböcker är borttagna; all inlärning ska ske via en dataskärm!

Övningsfrågor besvaras inte längre med penna och papper. Påfallande ofta är det ”alternativ-frågor”. Eleven får inte själv formulera sina svar.

Den amerikanska hjärnforskaren och universitetsläraren Marion Diamond, hade en helt annan inlärningsfilosofi. Hon använde krita och svarta tavlan! Hon skrev och ritade, och uppmanade sina studenter: ”Skriv av detta i era anteckningsblock”!

Hon menade att när man använder penna och papper , så aktiveras en större del av hjärnan. Hennes forskning visade att inlärningen och minnesförmågan därmed ökar. Hennes oerhört populära undervisning, med gamla beprövade metoder, ansågs av studenterna hålla världsklass.

Den digitala utvecklingen har gått med racerfart och allt tycks bara ha svalts med hull och hår

Vilka risker kan det då finnas med detta överdrivna användande av datorer?

Elevernas skrivkunnande minskar.

Inlärnings- och minnesförmågan blir lägre.

Barn och ungdomars ”skärmtid” ökar kraftigt. Vet vi de långsiktiga medicinska konsekvenserna?

Har alla föräldrar råd att ge sina barn datorer, eller ens att ha en dator med internetuppkoppling hemma?

Barn och ungdomars kreativitet och förmåga att uttrycka sig med egna ord minskar.

Vissa skolor frångår alltmer den så viktiga katederundervisningen. Man gör alldeles för korta genomgångar inför ett nytt avsnitt, och lämnar hela ansvaret till eleverna att ”forska själva”.

”- Allt finns ju datorn, det är bara att logga in, läsa och börja jobba”!

Men många elever klarar inte detta. De flesta är helt enkelt inte självgående!

Vad är det för fel på att söka information i böcker? Skrämmande är, att allt fler ungdomar faktiskt inte vet hur man gör. ”Innehållsförteckning” och ”sakregister” är redan nu okända begrepp för vissa.

Den digitala utvecklingen har gått med racerfart och allt tycks bara ha svalts med hull och hår. Alltför få har ifrågasatt, utvärderat och satt sig in i faror och långsiktiga konsekvenser.

Om vi inte stannar upp och tänker efter, kommer vi inom några år att se följder som ingen hade räknat med.

Lärare