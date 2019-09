DEBATT: Vi måste få kortare köer till barn- och ungdomspsykiatrin

Den psykiska ohälsan hos barn och unga har fördubblats sedan mitten av 1980-talet. Samtidigt är köerna för att få hjälp och stöd långa. Bristande tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin är ett problem som funnits under lång tid, men som accelererat de senaste åren. Centerpartiet har i förhandlingen med regeringen fått igenom ett tillskott om 300 miljoner kronor årligen i tre år, fram till 2022.

Det känns riktigt bra att vi i Centerpartiet fått gehör för arbetet för ungas psykiska hälsa i budgetförhandlingarna. Det handlar om 900 miljoner kronor över tre år. Det ska bidra till att öka tillgängligheten och korta köerna till BUP. Detta är ett varmt välkommet tillskott i omtanken om våra barn och unga.

Det är tydligt att vårt samhälle inte är tillräckligt väl rustat för att möta den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga. Olika insatser som genomförts under åren har varit lovvärda, men det har saknats ett ordentligt helhetsgrepp på problemet. Det behövs reformer för att såväl förebygga psykisk ohälsa och att kunna fånga upp barn tidigare, som insatser för att korta köerna och kunna ge hjälp snabbare. Centerpartiet har sett till att driva igenom fler viktiga reformer i Januariavtalet för att kunna ta just ett helhetsgrepp på psykisk ohälsa. Dessa ska genomföras under mandatperioden.

För Centerpartiet är detta prioriterat. Barn och unga måste få hjälp när de mår dåligt. Tillgängligheten inom barn och ungdomspsykiatrin måste stärkas rejält, särskilt när den psykiska ohälsan hos unga ökar. Samhället måste ta ett större ansvar.

Denna satsning på 900 miljoner är inte hela lösningen men det är viktigt början för att börja komma till rätt med denna problematik

Magnus Svensson (C), regionråd Gävleborg

Joakim Westlund (C), ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden i Gävleborg

Anette Olsson, gruppledare för Centerpartiets regionfullmäktige grupp