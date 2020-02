DEBATT: Vi har allt att vinna på att välja bort plast- och konstfiber ur våra liv

Vetenskapligt granskade, pålitliga temperatur- och koldioxidhalt-värden finns öppet tillgängliga på Internet. Temperaturen ökar mest vid polerna och minst vid ekvatorn av jorden. Glaciärerna smälter. Koldioxidhalt-ökningen överensstämmer med temperaturökningen och är orsakad av människors ökade användning av fossila bränslen och utsläppen från industrin, trafik etc. Så, vi människor kan också minska utsläppen av koldioxid och därmed ta temperaturen tillbaka på det nivå vi hade på 1900-1960-talen.

Det finns ett annat stort globalt problem också: plast- och konstfibermaterial-avfall. Det har upptäckts, att dessa material inte kan ruttna helt i naturen. De delar sig bara till så kallade mikroplastpartiklar och mikrofiberpartiklar. Sedan tar det 400–1000 år innan de delar sig till de grundämnen de är tillverkade av. Dessutom är dessa partiklar så små, att de invandrar i människokroppens alla delar, och så gör de även för djur, fiskar, växter och andra delar av naturen. Mikropartiklar är taggiga och kan fastna på allt och därmed orsaka sjukdomar och ändringar i människor och andra delar i naturen.

Vi har plast i soffor och madrasser, kuddar och täcken, kökskärl, matförpackningar, hudprodukts förpackningar etc. Konstfibrer har vi i kläder och många andra material i hemmen och bilar etc. Damm som vi andas in med luften och plast vi äter med maten samlas i oss, cirka 230 g/år och människa här i Norden. Detta problem kan vi också lösa genom att byta bort alla plaster och konstmaterialen från vårt liv. Det finns naturmaterial att användas i stället: papper av olika sorter, cellofan, trä, glas, keramik, metaller, samt bomull, ull, viskos, silke, lin, naturgummi, etc.

Livskvalitén höjs och hälsoproblem minskar med att byta bort plast- och konstmaterial. Och även klimatändringen minskar, därför att plasterna i marken och vatten bara behåller värmen där. Rent vatten och mark kallnar fortare utan plast-skorpan på sig.

Att återvinna plaster och konstmaterial är inte bra. Återvunna plaster, och konstmaterial tillverkad av plaster, delar sig fortare till mikroplaster och konstfiberbitar än originalplast gör. Det ända sättet att bli av med dem är att bränna i tillräckligt hög temperatur. Jag känner ingen annan väg för plasterna.

Så sluta med fossila bränslen fort – och sedan, bränn all plast också som bränsle. Sluta använda plaster, och minska användningen av fossila bränslen och utsläppen av koldioxid.

Tarja Volotinen