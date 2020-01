DEBATT: Vargplågan blir värre och värre på landsbygden – detta måste få ett slut

Vi har en vargstam som växer sig allt starkare, och har blivit ett stort problem för framförallt glesbygden. Det går inte en dag utan att vi via olika media får läsa om observationer och angrepp på framförallt hundar och får. Men även nötboskap och hästar far illa. Idag läste jag om en flock hästar som blivit vettskrämda av varg, en häst hade brutit av ett ben och måste nödslaktas. Vi har en vargflock på hela 14 djur som under lång tid härjat mellan Järvsö och Galven. Vargar syns varje dag runt om i Hälsingland, t o m inne på tomter i villaområden, och de är dessutom orädda. Det är bara en tidsfråga innan en människa, kanske ett barn, blir angripen. Skall det vara så? Det är rent ut sagt åt helvete.

Sveriges riksdag tog för några år sedan ett beslut om att vi skall ha 170-270 vargar i landet. Om dessa djur vore jämt fördelade över landet skulle det kunna fungera, men huvuddelen av vargarna finns i ett bälte omfattande Gävleborg-Dalarna-Värmland och norra Närke. Nästan halva landet är renbetesland och där håller samerna vargfritt, och söder om bältet finns ytterst lite varg. Inom Gävleborg har vi helt eller delvis 9 revir, som består av uppåt 100 vargar. Totalt i landet har vi förmodligen över 500 individer. 3 gånger så många som riksdagen beslutat.

När jag var barn och när mina barn var små, så var skogen vår lekplats. Flera kilometer hemifrån var vi och lekte. Idag vågar vi inte släppa våra barnbarn utanför inhägnad tomt utan tillsyn. Många som bor på landsbygden gör det för att jaga, fiska, plocka bär eller svamp. Men den tiden är förbi, rädslan för vilda djur är för stor. Detta påskyndar också utflyttningen av landsbygden, vågar man inte vara ute i naturen kan man lika gärna flytta in till stan. Fastighetspriserna sjunker och glesbygden dör.

Vargar tar en älg var tredje dag, totalt cirka 125 älgar/år och revir. Flera jaktlag har slutat jaga på grund av dålig älgtillgång och rädsla för att hundarna skall dödas av vargarna.

Detta måste få ett slut. Varenda varg eller björn som befinner sig i närhet av bebyggelse skall skjutas omgående. Detta skall glesbygdsborna själva bestämma, 08- orna får bestämma om man skall ha trängselavgifter eller inte i Stockholm.

Ingvar Persson, Vallsta