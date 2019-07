DEBATT: Tvinga inte elever som är omotiverade att läsa språk på högstadiet

Språkvalet är frivilligt och elever kan välja att lära sig mer svenska eller engelska, även om de har högsta betyg i dessa ämnen, enligt riksdagens och Skolverkets hemsida; Skolförordningen kapitel 9 § 5 - 7. I grundskolans läroplan finns inget alternativ till språkval, men det finns ett frivilligt val mellan språken. Att kunna fler språk utöver engelska är kompetenshöjande och spanska, franska och tyska erbjuds oftast. Med lägsta betyg i språket läggs 10 poäng till elevens framtida gymnasieansökan.

Att ändra språkvalet är en segdragen procedur när passande grupper med svenska eller engelska saknas. Elever som övertalas att fortsätta med sitt nya språk försöker då ibland att straffa ut sig, alltså bete sig illa för att få slippa sitt språkval. Det är en utmaning för lärare att undervisa i språkgrupper med många ointresserade elever som inte vill ha tre språklektioner till i veckan, utan helst skulle vilja göra något annat istället, vilket var möjligt enligt tidigare läroplaner. Spelintresserade elever tränar engelska genom dataspel på fritiden och får god förståelse för engelska, men orkar inte alltid vara aktiva på språklektioner.

Föräldrar som ifrågasätter varför deras barn måste lära sig ett till språk, visar att intresse inte finns att stötta och motivera språkstudierna. På små orter i Mellansverige finns ingen allmänt förekommande studietradition, speciellt inte bland pojkarna, så kanske är problemet störst här? Med entusiastiska språklärare, bra material och olika sätt att träna språket via webbappar, når de elever som vill oftast kunskapsmålen. Ett nytt språk som från början är enkelt blir snabbt mer omfattande i uttryck och texter. Att behöva anstränga sig och t ex lära in glosor, upplevs som tråkigt av många elever och de är inte beredda att offra den tiden.

Språkinlärning kräver mer koncentration och motivation än ämnen på det egna modersmålet, så låt elever som vill och är beredda att lägga ned tid och möda på språkinlärning under högstadietiden få göra det, men respektera dem som inte vill börja med ett nytt språk, eller vill välja bort språket de valt. Som tolv -trettonåring kan det vara svårt att överblicka omfattningen av att lära sig ett nytt språk och flera elever har läs- och skrivsvårigheter i svenska, koncentrationssvårigheter även i andra ämnen eller en jobbig familjesituation. Det finns möjlighet att lära sig språk på gymnasiet också.

