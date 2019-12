DEBATT: Tack till dej som ser till att välfärden fungerar, även under julen

Nu stundar julen med alla bestyr. En trevlig tid för de flesta. Medan många av oss är upptagna med att titta på Kalle Anka och hans vänner, öppna julklappar och umgås med nära och kära, finns det de som fortfarande arbetar.

Den här julen kommer många medlemmar i Kommunal, precis som alla tidigare jular, att arbeta så kallad storhelg. Vad är en storhelg kanske du nu undrar? Det är helger och högtider liknande jul och nyår, då arbetsgivaren betalar ut ett storhelgstillägg på obekväm arbetstid. Den varierar från 55,30 kr/timmen till 129,90 kr/timmen beroende på vilket kollektivavtal man har. Det är alltså priset för att välfärden ska fortgå även under en av de största familjehögtiderna i det svenska samhället. För välfärden tar inte julledigt.

Tänk dig själv en välfärd som tar paus under julen. Ett äldreboende som bommar igen under mellandagarna, en brukare som får klara sig själv, barn som inte får omsorg när föräldrarna måste arbeta, bussar som inte går och bränder som inte släcks. Det skulle vara förödande. Priset för det ovärderliga arbete som görs under storhelgerna, och självklart även alla andra tider, behöver därför höjas till nivåer som återspeglar detta.

Det här är verksamheter som måste fungera på topp året om och där de som arbetar inom välfärden förväntas göra detsamma. De får finna sig i att fira julen tillsammans med sina nära och kära någon annan dag. Och det är vad välfärdsarbetarna i Kommunal gör, de ser till så att välfärden aldrig stannar. Inte ens under julen.

Så till er som arbetar och håller välfärden fungerande under julledigheterna, tack! Tack för att ni finns. Utan er stannar samhället, landet och välfärden. Ni är de verkliga samhällsbyggarna.

Avdelningsordförande Barbro Andersson tillsammans med 17 sektionsordföranden i Kommunal Mitt, Gävleborgs och Uppsala län.