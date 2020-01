DEBATT: När var egentligen gjordens klimat i balans?

För 15 000 år sedan var isen över Hälsingland, alltså mitt över Sverige, 3 km tjock. Det är alltså 3 000 000 millimeter packad is. Skapad under tusentals år. Om vi för enkelhetens skull räknar att ingen störning av takten på issmältning förekommit, att isen smält lika mycket varje år, så innebär det att den skulle ha smält cirka 2 dm per år. Nu har det under denna period, förekommit en del störningar på jorden av bl a vulkanutbrott, torka, stormar, skyfall mm som det brukligt är på vår jord, som ju består av vatten i huvudsak, som då innehåller alla andra kemiska föreningar vilka är nödvändiga för all levnad av den fauna som vi är vana vid. Då kan man ställa sig frågan, som jag gjort i minst tio års tid: När, och under vilken period, från den sista istiden fram till idag var allt som det skulle enligt dagens synsätt på klimat. Det vill säga, när var klimatet på jorden i balans? Och hur lång var den perioden? Samt vem noterade allt, runt om i världen, utan exakta instrument, utan medial hjälp i kommunikationen mm?

Varför bröts istidens klimat som rådde då för 15 - 20 000 år sedan? Var det människornas orsak? Var det diesel och bensinens förbränning som skapade koldioxid? Var det vulkaniteten på jorden? Var det jordens bana runt solen som nådde en position där just isens tid upphör? Var det inga bränder på jorden efter att istiden dragit sig tillbaka?

Har det bara varit negativt att klimatet blivit varmare? Mycket tyder på att människan inte alls var uppstarten till att istiden upphörde. Men helt plötsligt är människan orsak till allt ...

För att återgå till avsmältningstakten så är det ju fortfarande normalt att vissa isar och permafrost ger med sig då det pågått i 15 - 20 000 år. Vad värre vore är om situationen vore tvärt om, det vill säga går i motsatt riktning så att jorden blev kallare. Men det vore kanske ändå enklare – då skulle vi vi ju bara kunna brassa på med koleldning, diesel och bensinförbränning och vips skulle vi justera tempen på jorden, eller?

Frågan är om man skall skratta eller gråta åt vår hysteri och våra teorier ... som alla människosläkten genom historien åstadkommit, genom religioner, politik och makt. Den viktigaste av alla funderingar torde vara att bromsa människotillväxten i världen, så att maten räcker till alla. Mänskligheten ökar snart i en takt så att vi inte kommer att kunna tillhandahålla odling, uppfödning och vatten och då står vi inför historiens mest plågsamma situation för mänskligheten.

Man kan ju tro att det mesta av klimatsnacket är ett påhitt så att man legalt kan skatta allt och alla för det ena och det andra. Så att dessa medel räddar alla galna politiska beslut där inte medlen räcker till ur den normala skattesatsen. Hur skall man kunna beskatta jordens bana i universum?

OAG