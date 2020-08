DEBATT: Människor lider – privata vårdgivare måste få en chans att hjälpa till

Vi befinner oss mitt i en pandemi vilken inte nått sin kulmen, åtminstone inte globalt sett. En konsekvens av pandemin är uteblivna operationer och behandlingar till människor med allvarliga sjukdomstillstånd. Många, som har smärta dygnet runt, har inte kunnat få adekvat behandling och vet kanske inte heller när de kommer att få den vård de behöver. Flera hundra tusen operationer har ställts in. Lika många människor lever dygnet runt med smärta och ovisshet.

Vi ser nu ett behov av tillfälligt statligt stöd till regionerna för att på bästa vis kunna kompenseras för denna ”vårdskuld”. Det bästa för patienten är i de flesta fall att få vård så lokalt som möjligt. Gärna hos den vårdgivare som redan känner patienten. Går inte detta, är det av stor vikt att regionerna tar hjälp av andra vårdgivare. Det kan vara både privat vårdgivare i Sverige och vårdgivare utomlands.

Vi måste nu göra allt för att komma tillrätta med denna uteblivna vård. Varje dag i en vårdkö är en dag då man som patient i många fall försämras och chansen till en lyckad behandling minskar. God kondition, styrka och allmäntillstånd är ofta det som avgör hur lyckosam till exempel en operation blir.

Just nu växer vårdskulden och de människor som väntar på vård blir successivt allt sämre och därmed minskar också chansen till optimalt lyckade behandlingar. Rehabiliteringen blir troligen längre. Vi har i Sverige i vanliga fall ett fantastiskt system, där alla har möjlighet att välja offentlig eller privata vårdgivare oavsett plånbok. Det är därför viktigt att regionerna nu gör sitt yttersta för att alla patienter får den vård de behöver. Här får inte ideologi och till exempel motstånd mot privata vårdgivare stå i vägen. Här måste vi be om all hjälp som vi kan få.

Många privata vårdgivare arbetar bara med planerad vård och har därför lättare att ta emot patienter än den offentliga vården, som även måste sköta akutvården. Dessa privata vårdgivare måste vi be om hjälp och upphandla mer vård av dem. Det får inte bli så att bara de som har råd att betala för sin vård i Sverige eller utomlands eller har privata sjukvårdsförsäkringar får vård. Vi betalar världens högsta skatt och vi skall därför även under och efter en rådande pandemi kunna förvänta oss att vi får den vård vi verkligen behöver.

Maria Molin (m) ledamot regionfullmäktige

Lars Beckman (m) riksdagsledamot