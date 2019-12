DEBATT: Låt oss ta armkrok och minska vargstammen i länet, Per Bill!

Vargen har idag en väldigt stor plats i den politiska debatten, vilket är bra! Vi i Centerpartiets ungdomsförbund i Gävleborg står upp för att det ska gå att leva och verka även på landsbygden. Därför vill vi begränsa vargstammen, rejält.

Länsstyrelsen sa på ett möte med LRF-avdelningen Hanebo/Segersta att det kan finnas upp mot 90 vargar, bara i Gävleborg. Det här är alldeles för mycket tycker vi.

Vargar i så här stora antal är ett hårt slag mot oss som vill leva och jobba på landsbygden. Enligt ett riksdagsbeslut från 2013 så ska vi ha mellan 170 – 270 vargar i Sverige. Efter det så bestämde naturvårdsverket själva att det skall vara 300 vargar. Det är för mig otroligt att inte politikernas beslut skall gälla. Efter denna ökning så tillsatte regeringen, med miljöpartiet i spetsen, under 2015, en utredning om vad som är gynnsam bevarandestatus för varg. För varken 300 eller 270 var tydligen nog.

Under 2019 så tilldelades Gävleborg 3.5 föryngringar (en föryngring är 4 överlevande valpar) men sen ser naturvårdsverket till att länsstyrelsen med vår landshövding, Per Bill, att Gävleborg ska ha 4,0 föryngringar. Det är ett dåligt agerande av landshövding Per Bill. När till exempel länsstyrelsen i Jämtland, med landshövding Jöran Hägglund, inte accepterade någon ökad föryngring alls i hela länet. Det är att ta ansvar för folket i regionen.

Jag tycker att man som landshövding behöver ta en titt runt om i regionen och kolla hur det egentligen är. Det är helt orimligt att en tredjedel av alla vargar som ska finnas i Sverige bor i Gävleborg, i en enda region.

Vi är många som jobbar med matproduktion och turism i Gävleborg och jag är en av dem som tänker hjälpa länsstyrelsen att förverkliga målen om mer klimatsmart och närodlad mat i Gävleborg. Jag gör gärna gemensam sak i att försöka sänka antalet föryngringar i Gävleborg och tar fighten med naturvårdsverket.

Edvin Säll, distriktsordförande Centerpartiets ungdomsförbund Gävleborg