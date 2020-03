DEBATT: Hur kan vi få fler småföretagare att vara med och lämna anbud på upphandlingar?

För att offentlig sektor ska kunna göra goda inköp för våra gemensamma skattepengar är det viktigt att få in tillräckligt många anbud från intresserade företag. Men i dag skrivs allt för många upphandlingar så att det endast passar större företag. Det är därför inte ovanligt att det endast kommer in två anbud i upphandlingar. Att få in fler anbud från de små företagen med 0 till 49 anställda – som nu utgör 99 procent av företagen i Sverige - är därför av stor betydelse.

Varför måste vi små ges chansen? Små och mindre företag är en viktig motor i välfärden. Många små företag i en kommun minskar riskerna i de stora varslen när konjunkturerna svänger. Vi finns även närmare våra kunder. Vi finns på den lokala marknaden och kan på så sätt serva våra kunder bättre. Det fysiska mötet är än idag i vårt tekniska samhälle otroligt värdefullt.

Kommunerna behöver ge sina anställda mer kunskap i vad upphandlingar innebär och varför de ska följas. Det ligger mycket tid bakom en upphandling för den som har lämnat anbud. Har man lagt den tiden och vunnit upphandlingen vill man ha del av kakan när det ska handlas. Enligt en studie som genomfördes 2013 av Företagarna följs endast omkring 7 procent av alla upphandlade avtal upp på ett regelmässigt sätt.

Att ställa krav i en upphandling ska självklart göras, men varje krav behöver motiveras. Idag upplever flera av oss mindre företagare att kraven skrivs utan eftertanke på syfte eller effekt. Eller så skrivs upphandlingen uppenbart riktat mot ett visst företag. Och allt för ofta görs upphandlingarna för stora, så att det ibland bara finns ett eller två företag i hela Sverige som har möjlighet att leverera i den storleksordningen.

Region Gävleborg har nu ett projekt där man har brutit ut Bollnäs sjukhus ur den stora regionala upphandlingen. Det skapade möjlighet för oss små företag att vara med. Inför upphandlingen fanns det även flera tillfällen med dialog med potentiella leverantörer. Det är något som är nödvändigt för att förstå vilka lösningar som finns på marknaden och vilka krav som är rimliga att ställa. Detta vinner alla på, inte minst skattebetalarna.

Det här är också något som Bollnäs kommun borde lära mer av. När kommunen nu bygger upp en egen organisation för att sköta de flesta upphandlingarna i egen regi vill vi företagare gärna se en dialog med oss för hur arbetet kan utvecklas på bästa sätt. Då kan vi få mer för våra skattemedel. Och om fler små och medelstora företag levererar till offentlig sektor stärks det lokala näringslivet, vilket också skapar fler jobb och ger mer skatteintäkter. Det behöver Bollnäs!

Mvh

Madeleine Böhnke, Företagarna Bollnäs