DEBATT: Haveriet inom äldrevården

Jag fick häromdagen ett mejl från en medlem i SPF Seniorerna med ett krav: ”Nu är det dags för pensionärsorganisationerna att protestera mot behandlingen av äldre i samhället när det gäller covid-19, eftersom ni företräder stora grupper av pensionärer så är det eran skyldighet”.

Samtidigt läser jag en debattartikel i Läkartidningen 28 maj där de i Bollnäs och Hälsingland kända läkarparet Anna och Eskil Hammarström tillsammans med förre socialchefen i Bollnäs kommun, Lennart Nyman, samt geriatrikern Mirka Kwiatkowska, riktar skarp kritik mot förhållandena i äldrevården där den medicinska kompetensen prioriterats bort.

Av artikeln framgår, att felaktiga politiska beslut ligger bakom äldreomsorgens kompetensmässiga och etiska moras. Det började med Ädelreformen 1992 då kommunerna fick ta över ansvaret för äldreomsorgen från sjukhusens långvårdsavdelningar.

I takt med att länsdelssjukhusen avlövades och lades ned växte avstånden mellan de äldre och akutsjukvården. Ett avgörande steg är kommunaliseringen av hemsjukvården. Under epitetet »skatteväxling« flyttades det medicinska ansvaret för hemsjukvården från landstingen till kommunerna.

Haveriet inom äldrevården blottar en organisation där den medicinska kompetensen prioriterats bort. Det saknas läkare med erfarenhet av äldresjukvård, det saknas geriatriska team och det saknas framför allt kontinuitet och en röd tråd i äldrevården.

Sverige har när detta skrivs haft världens högsta dödstal per capita i covid-19. Den 1 juli var antalet avlidna i covid-19 i Sverige 5 370 personer. Förra veckan låg dödstalet i Sverige på 5,4 döda per miljon invånare, räknat på genomsnittet under de senaste sju dagarna.

Våra grannländers dödstal låg på onsdagen på 0,3 för Danmark, 0,28 för Finland och 0,05 för Norge. Det näst hårdast drabbade landet efter Sverige är Brasilien på 4,4 döda per miljon invånare.

Majoriteten av de döda i Sverige är över 80 år. Drygt 10 procent av äldre vid Stockholms särskilda boenden har fått sjukhusvård. Av gamla som lagts in på sjukhus har 7 av 10 tillfrisknat med basal sjukvård som dropp, syrgas och antibiotika. Smittade som blivit kvar på boendet har ofta avlidit.

I mejlet till mig skriver medlemmen: ”För den som drabbas av måttlig till svår covid-19 kan syrgasbehandling vara skillnaden mellan liv och död. Detta gäller i alla åldrar. Även mycket gamla personer med covid-19 har hyfsade chanser att överleva med relativt små medel”.

Professor Yngve Gustavsson i Umeå gick tidigt ut och varnade. Läkare har ordinerat palliativ behandling i samråd med personal på boenden utan att inhämta patientens samtycke. Höga doser morfin hos en sängliggande patient med pågående infektion slår ut andningen och tar bort chanserna att överleva.

Äldre har rätt till sjukvård av samma kvalitet som alla andra. Utbrottet av covid-19 har blottat ett haveri inom svensk äldrevård. Det blir en viktig del att utforska för coronakommissionen.

SPF Seniorerna Hälsingland

Anders Bergsten, ordförande