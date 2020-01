DEBATT: Friåret 2.0 – en mardröm för företagare

Dags att diskutera "utvecklingstiden" (gemenligen kallat friår) vilket Miljöpartiet lagt fram som förslag och som nu är i full framfart.

Kort och gott handlar detta förslag om att en anställd kan vara ledig från sitt nuvarande jobb i ett år för att vidareutbilda sig eller starta eget. Samtidigt får en arbetslös person chansen att vara vikarie. Denna vikarie måste vara inskriven vid arbetsförmedlingen.

Kraven på den som kan nyttja möjligheten till friår återstår att se. Vad vi däremot vet är att denna satsning kommer att kosta Sverige cirka 1 miljard kronor fram till 2022.

"Syftet är att de som vill byta bana i livet ska få en bättre möjlighet till det, samtidigt som de som hoppar in som vikarier under friåret ska kunna komma närmare arbetslivet." beskriver man Isabella Lövins och Miljöpartiets förslag i Expressen.

Friåret innebär att arbetsgivare kommer att stå på ännu tunnare is än tidigare. Inte nog med att arbetsgivare idag har starka krav avseende adekvat fortbildning och möjlighet till omställning om man behöver röra sig vidare. Genom friåret anser MP, S, C, L och V att arbetsgivaren även ska sänka sitt företags kvalitet genom att låta sin personal - som dels besitter den tysta kunskapen på arbetsplatsen (erfarenhetsbaserad kunskap om den aktuella arbetsplatsen), dels den faktiska kompetensen som arbetstagaren erhållit genom sin tid hos arbetsgivaren - ha möjlighet att lämna sin tjänst för att prova något annat yrke. Om personal vill byta bransch kan de bland annat be om tjänstledigt men även säga upp sig och ge arbetsgivaren möjlighet att finna en ny personen för tjänsten, och inte enbart bland dem som är inskrivna vid arbetsförmedlingen.

Resultatet av detta förslag blir ineffektivitet, och högre kostnader för arbetsgivare. Företag tvingas minska kunskaps- och kompetensnivån och skattepengarna används ineffektivt - långt från målsättningen att vi medborgare ska få maximal nytta av varje betald skattekrona.

Jag ställer mig frågorna: På vilket sätt kan man rättfärdiga denna satsning om 1 miljard kronor som bara kommer 5 000 personer till del? För vilka kommer denna miljard att skapa största möjliga nytta? Hur många kommer faktiskt vara kvalificerade för tjänsten där vikariat krävs? Vilka är de egentliga skälen till att en dyr, ineffektiv och tveksam reform införs?

Henrik Estander, företagare