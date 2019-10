DEBATT: De mindre skolorna ger bygden livskraft

Nyligen samlades 1000 centerpartister i Karlstad för partistämma. Där debatterades och behandlades över 740 motioner och fem breda politiska program med ny politik på diverse olika områden. Ett av de politiska programmen rörde skol- och utbildningspolitiken.

Grunden i programmet var att alla elever ska mötas av en bra och likvärdig förskola och skola oavsett var i landet man bor, vilken bakgrund eller vilket kön man har. Programmet berörde många punkter men en stor del handlade bland annat om ökade möjligheter till fjärrundervisning, att det blir långsiktigt och ekonomiskt hållbart att driva små, lokala skolor med hög kvalitet och att vi ska verka för en förändring i skollagen som stimulerar till bevarande och utveckling av landsbygdsskolorna med hjälp av digital teknik. Dessa frågor har alla en röd tråd, att verka för att bevara och utveckla landsbygdsskolorna runt om i landet.

Detta går hand i hand med den politiska inriktning som Centerpartiet drivit i Hudiksvalls kommun. Vi har stått upp för vikten av att bevara de mindre skolorna på landsbygden. De tillför en avgörande livskraft till bygderna och det är en del i arbetet med att hela kommunen ska leva. Centerpartiet i Hudiksvall vill gärna fortsätta det parlamentariska arbetet som pågår i kommunen just nu för att vi ska lyckas hitta en långsiktigt hållbar skolstruktur för hela kommunen. För oss centerpartister i Hudiksvall känns det bra att vi har Centerpartiets partistämma med oss i ryggen i dessa frågor.

Vi står fortfarande fortsatt fast vid att den utredning som är gjord innehåller alldeles för stora brister och att det i nuläget inte är möjligt att fatta några beslut utifrån den. Vi hoppas på ett fortsatt parlamentariskt arbete men att vi då lägger mer fokus kring vad forskningen faktiskt säger samt vad som är bäst för barnen, personalen och för bygden. Vi har ett stort arbete kvar framför oss men vi får inte ge upp. För oss är det viktigt att fortsätta samtalen för att försöka hitta rimliga och hållbara vägar framåt. Vägar där vi står upp för barnens och personalens bästa samtidigt som vi har ett tydligt fokus på att hela kommunen ska leva.

Caroline Schmidt, oppositionsråd (C) Erika Söderström, 2:e vice ordförande i lärandenämnden (C) Stina Jonsson, ledamot i lärandenämnden (C) Linda Östblom, ersättare i lärandenämnden (C) Anton Stark, ledamot i kommunstyrelsen (C)