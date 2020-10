Debatt bland politiker om Gnarps skola – ny tillförordnad rektor tillsatt: "Har varit nöd"

Under måndagens fullmäktige i Nordanstigs kommun lyftes frågor om förändringarna på Gnarps skola av flera ledamöter.

Tor Tolander (M) undrade bland annat över hur kommunikationen av beslutet hanterats från utbildningsutskottet, men också hur Thomas Larsson ska hinna med både sitt uppdrag som utbildningschef och som tillförordnad rektor på Gnarps skola.

Eftersom Thomas Larsson inte kunde närvara under sammanträdet, då han var på plats på ett föräldramöte på Gnarps skola, svarar han nu på frågorna i efterhand.

– Det har vi löst idag under tisdagen, det blir Malin Norin som går in som tillförordnad rektor. Vi letar också någon som kan gå in vid hennes sida, för hon kan inte själv ta både förskola och skola under den här tiden, säger Thomas Larsson.

En fråga från Patric Jonsson (KD), var om det har gjorts någon risk- och konsekvensanalys innan beslutet togs.

– Ja, absolut, det är helt nödvändigt. Den har vi gett oss på tillsammans med facken, och det blev bra, säger Thomas Larsson.

Sandra Bjelkelöv (SD) påpekade att det nu framkommit att problemen pågått under en lång tid, och ifrågasatte varför inte större åtgärder satts in tidigare.

– Bristerna på Gnarp skola är inget nytt. Men hur kan det komma sig att vi i kommunstyrelsen är helt ovetande när det pågått så lång tid och varför har inte utbildningsutskottet tagit fram en handlingsplan?

Anette Nybom (S), ordförande i utbildningsutskottet, påpekade att det har gjorts flera åtgärder på skolan, bland annat att det satts in handledning och specialpedagog, och att fritidsgruppen delats upp.

– Det har gjorts mycket men det är ingen som har annonserat att det har varit så dåligt att vi skulle ha behövt göra något sådant här, förrän det här hände, sa Anette Nybom.

Thomas Larsson är relativt ny i sin roll, men har en teori över att allvaret i bristerna inte framkommit tidigare.

– Jag tror att när man ingår i en personalgrupp där det pågår en resa nedåt i arbetsmiljön så försämras och grumlas klarsynen. De signaler som har kommit fram är att det är dåligt och att det är kris på Gnarps skola, och man har satt in vissa åtgärder. Men nu har vi upptäckt att det är värre än kris, det har varit nöd och då krävs något mer drastiskt, säger han på tisdagen.

Under tisdagen arbetade personalen på skolan med gemensamma värdegrunder och med att hitta nya arbetssätt för att hantera svåra situationer.

– Det har funnits en allmän mening om att det har varit barnen som styrt verksamheten, något som kanske inte stämmer helt men som personalen nog till viss del kunnat skriva under på. Men nu har vi backat och har personal med en större klarsyn som orkar mer när man känner att man har en ledning bakom ryggen och kollegor som håller ihop som en kollektiv kraft. Och ditåt känns det som om vi är på väg.