De tar över som huvudtränare i Hudiksvalls HC: "Kommer bli jättebra"

Per Ljusteräng fick sparken av HHC i mitten av november månad. Då klev den tidigare tränaren och nuvarande sportchefen Lars Lövblom in i båset och tog över som huvudtränare. Men det var fram till nu.

– Jag gick in under den perioden och sa från början att jag skulle ta ansvaret och köra fram till jul och sen att vi hittar en annan lösning för att arbetstimmarna räcker inte till. Då kände jag också under resans gång att vi skulle hitta en intern lösning och det har vi gjort nu med Magnus Nilsson och Johannes Vestring som kommer dela på ansvaret. Det kommer bli jättebra och det känner jag mig helt trygg med, säger Lars "Lillis" Lövblom i en intervju på klubbens YouTube-kanal.

Johannes Vestring har tidigare varit assisterande tränare i HHC och har den senaste tiden varit tränare för U-20-laget.

– Johannes kommer ha hand om backarna och Magnus forwards, säger Lövblom.

Det återstår en match för fjärdeplacerade Hudiksvalls HC i Hockeyettan östra. Den spelas mot Strömsbro på bortaplan onsdag 6 januari.

Lars Lövblom meddelar också i samma sändning att Mathias Hellgren är tillbaka i träning och kan eventuellt göra comeback mot Strömsbro.