De startade Bollnäs Roller Derby – hoppas på att växa: "En stärkande sport för kvinnor"

Längs med blå markeringar på golvet i Höghammarhallen glider fyra av fem medlemmar i Bollnäs Roller Derby fram på rullskridskor. Den femte medlemmen, tillika föreningens ordförande, Matilda Einemo ger instruktioner.

Det här är föreningens andra träning. Suget efter att starta en roller derby-förening har funnits ett tag, säger Matilda Einemo.

Hon är en rutinerad i roller derby-spelare och när hon flyttade till Bollnäs tog hon kontakt med föreningen i Gävle för att se om hon kunde vara med där.

– Och de sa att det finns en tjej som pendlar från Bollnäs till Gävle, säger Matilda Einemo.

Den tjejen var Malin Wennergren.

– Det var jättekul i Gävle men det var inte hållbart att resa fram och tillbaka, säger Malin Wennergren.

De två tog kontakt och ur det kom Bollnäs Roller Derby. Malin Wennergren har tidigare tränat roller derby i bland annat Göteborg.

– Det är en speciell gemenskap och positiv stämning. Det är fysiskt och mycket fart. I början är man Bambi men sen blir man bra. Och man kan bli bra i vuxen ålder, säger Malin Wennergren.

Roller derby är en fullkontaktsport som körs på en oval inomhusbana. Vid tävling är man två lag som har fem spelare var på planen. För att få poäng ska en speciell spelare, den så kallade jammern, köra förbi motståndarlagets medlemmar, som kallas blockers. Varje lag har en jammer och fyra blockers på planen samtidigt. Laget med flest poäng vid matchens slut har vunnit.

Roller derby utvecklades i USA 1930, ursprungligen som en underhållningssport. Den dog sedan ut på 1970-talet men återuppstod på 2000-talet, då som en sport med främst kvinnliga utövare.

Det är i dag en stor tävlingssport. I Sverige finns flera lag, men i Hälsingland är föreningen i Bollnäs den förmodat enda aktiva i dagsläget.

Matilda Einemo säger att det finns många delar i roller derby som gör att hon tycker om det. Dels handlar det om träningen och tävlingen i sig – men också kulturen kring sporten.

– Det är god stämning. Hela roller derby-Sverige har ett fint community. Man kan ofta vara med och träna med andra om man är på annat ort. Jag har tränat i Peru till exempel. I stort sett kan man göra så i hela världen, säger Matilda Einemo och fortsätter:

– Det är en stärkande sport för kvinnor. Man får en positiv självbild, man känner sig stark och uppmuntrad.

Föreningen riktar sig till kvinnor över 18 år. Förhoppningen är att den ska växa.

– Jag hoppas på att vi ska bli fler. En del verkar lite rädda för att det är farligt, men risken är ganska liten att man skadar sig och vi börjar ju på en nivå där alla ska lära sig åka först, säger Matilda Einemo.

Men att tävla är målet. För att få göra det måste spelaren klara ett så kallat minimum skills-test, där man får visa att man klarar vissa tekniska moment.

– Om vi inte blir tillräckligt många i föreningen, men klarar proven så kanske vi kan spela med andra också, säger Matilda Einemo.

Gabriella Frisk är en av dem som hakat på i föreningen. Hon såg deras Facebooksida och blev nyfiken.

– Jag har inte fastnat för någon sport innan. Det här hade jag aldrig tänkt tanken på, jag bara såg det, kollade upp vad det var och ville köra, säger Gabriella Frisk.

Mia Björks ingång i Bollnäs roller derby var lite liknande, även hon fick nys om den nya föreningen i sociala medier.

– Jag åker mycket inlines på somrarna. Jag såg det här och ville prova. Det är jättesvårt att åka på de här, det är ovant. Men man lär sig snabbt. Det är roligt, säger hon.

Under den dryga timmen som träningen pågår övar deltagarna på att åka så snabbt de kan, åka på bara en fot och att sätta ner ena knät på hallgolvet under tiden de åker. Allt under ledning av Matilda Einemo.

– Det blir bara roligare och roligare ju mer man tränar, säger hon.