De ordnar vernissage om vinden: "Spännande att se vad de har jobbat med"

På Korskrogens förskola norr om Färila byggs läroplanen upp runt ett årligt tema. I år har temat varit "var finns vinden?", vilket vuxna och barn fått tolka på olika sätt.

Under onsdagen avslutades projektet med en vernissage för alla föräldrar där barnen fick visa upp sina konstverk. Det kändes extra viktigt i år, när ingen utomstående fått gå in i förskolans lokaler under pandemin.

– Det är spännande att se vad de har jobbat med, säger Maria Strömberg, som har sin dotter Ellen på förskolan.

Ellen visar upp ett konstverk där barnen fått stå framför en greenscreen, och sedan klipps in i en annan miljö. På frågan varför Ellen valde att klippa in sig själv i en fjäril svarar hon kort och gott:

– För att jag ville det.

Se fler bilder från vernissagen här: