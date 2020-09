De lämnade storstan – unga musiker finner lugnet vid sjön: " En bra plats att vara på"

I ett ombyggt härbre ett stenkast från sjön Växnans strand strax utanför Ljusdal tar Jonas Zeidlitz och Lada Egolaeva emot. Härbret har flerhundraåriga anor. Det är hitflyttat från en nedbrunnen släktgård i Järvsö, som skulle ha gått i arv till Jonas Zeidlitz' pappas morfar. Det var en av två byggnader som klarade sig undan lågorna. Det andra huset finns i dag i Hudiksvall.

Jonas Zeidlitz är född och uppvuxen utanför Uppsala, men har tillbringat somrarna och vinterloven i stugan i Ljusdal.

– Det är något på den här platsen som känns viktigt. Jag trodde att jag var partisk, men så kände du samma sak, säger han till sin sambo.

Lada Egolaeva kommer från början från den lilla staden Umba på Kolahalvön. Staden, som ligger invid Vita havet, har omkring 5 000 invånare. Som barn flyttade hon tillsammans med sin mamma till Arjeplog, och gick högstadiet där. Piano började hon spela redan som barn i Ryssland.

– Allt jag har i dag började i Umba. I Ryssland finns en kulturskola i varenda liten håla.

Men i Arjeplog fanns ingen som kunde undervisa Lada Egolaeva på den nivå hon var, efter åren med kvalificerade ryska lärare och nationella pianotävlingar.

– Så vi pendlade till Piteå varannan söndag för privatlektioner. Det är 21 mil enkel resa, berättar Lada Egolaeva.

Jonas Zeidlitz har studerat jazztrummor i fem år vid musikhögskolan i Piteå, och det var där han träffade Lada Egolaeva som också gick på skolan.

– Då var vi bara kompisar. Sedan gick det två år, och så hördes vi av i början av det här året, berättar han.

Lada Egolaeva hade knappt hunnit sluta på musikhögskolan när hon drogs in i musikbranschen på riktigt. Efter en flytt till Göteborg hamnade hon i orkesterdiket på Stadsteatern där musikalen Little Shop of Horrors spelades. Sedan följde jobb som kapellmästare för ett av husbanden i fjolårets upplaga av teveprogrammet På spåret, samt P3 Guld-galan.

I På spåret kompade hon och bandet, som bestod av medlemmar från Soundtrack of Our Lives, bland annat Nina Persson och Thomas Stenström. Men störst intryck gjorde den brittiska artisten Denise Johnson, som kort därefter gick bort.

– Det var en av de bästa dagarna i mitt liv. Hon var en människa som hade sett allt, men som ändå var supertrevlig och ödmjuk. Det var otroligt ärofyllt att stå på samma scen som henne, säger Lada Egolaeva.

Men alla jobb som frilansande musiker var inte lika roliga.

– Jag kom till en punkt när jag kände att jag inte kunde bestämma över vilka jobb jag gjorde. Det var väldigt skönt att komma hit och komma i från det.

Paret har redan funnit sig väl tillrätta .på sin nya bostadsort.

– Vi har fått ett så varmt bemötande, det känns som en bra plats att vara på. Här finns så mycket kvalitet, och så många som brinner för det som de gör, säger Jonas Zeidlitz.

I Uppsala jobbade han som musiklärare, nu siktar han på att utvecklas inom konst och design. Lada Egolaeva har fortfarande några spelningar och olika inspelningsjobb inbokade. Båda ger instrumentlektioner, men i övrigt är det lite oklart på jobbfronten.

– Det kommer att dyka upp någonting. Det känns tryggt trots att det är så ovisst med framtiden, säger Jonas Zeidlitz.

– Det är otroligt svårt att förutse vad som kommer att hända. Men det är det som är roligt med att leva, tillägger Lada Egolaeva.