De hittade kärleken på filminspelningen – och lugnet i Hälsingland: "Man kommer hem på riktigt"

I en röd stuga i Trönö utanför Söderhamn har Peter Mörlin och Moa Stefansdotter sitt andningshål. De hyr huset tillfälligt men letar någonting mer permanent i trakten.

– Det är jättebra här. Det är så himla lugnt och skönt. Det känns som att man kommer hem på riktigt. I Stockholm slutar man inte jobba även fast man kommer till lägenheten. Här slappnar man av, säger Moa.

Hon kommer från Säter i Dalarna och har ingen anknytning till bygden. Det har däremot Peter som kommer från grannorten Norrala och bland annat har varit med i Trönöpjäsen Söderblomspelet sedan han var 13 år.

Båda är just nu aktuella med filmen The Huntress – Rune of the Dead. Ett historiskt drama med skräckinslag som är en svensk produktion men med finansiärer från Hollywood. Filmen har premiär både i Sverige och internationellt under hösten.

Moa spelar huvudrollen och Peter är hennes pappa.

– Märk väl att jag hade ganska mycket mer skägg och hår då. Samt ett antal trivselkilon extra, säger Peter som tappat 27 kilo sedan inspelningen.

Filminspelningen, som pågick sensommaren 2018, var första gången de träffades. Där inleddes den vänskap som några månader senare skulle utvecklas det till något annat.

Samtidigt som de fann kärleken i varandra har även karriärerna tagit extra fart. Förutom The Huntress kan man se Moa på SVT i den BBC-producerade dramadokumentären Den kvinnliga vikingakrigaren.

– Det är inte bara vikingafilmer jag gör. Nu råkade det bli två sådana på raken men det är bara en slump, säger Moa.

Både hon och Peter är med i TV-serier med premiär under 2020 och de spelar också huvudrollerna i en kommande film inspelad i Hälsingland.

– Det är jättelyxigt att få ha det så här och det är mot det här jag har strävat. Jag var 17 år när jag bestämde mig för att bli skådespelare. Sedan dess har jag inte haft någon plan B, säger Moa.

– Den inställningen måste man ha om det ska gå. Skiter det sig med plan A så börjar man om på plan A, säger Peter.

De båda tror mycket på The Huntress men är lite spända inför premiären. De vet att det snackas om filmen. Många har sett trailern och följer filmens sida på Facebook.

– Jag har bara hört positivt om filmen. Fast man kan inte veta hur folk ska reagera när de väl ser den, säger Moa.

– Men det är riktigt kul att den äntligen ska få flyga av sig själv. Man vet aldrig vart den tar vägen, säger Peter.

Kanske kommer den ta sig hela vägen till Trönös egen biograf.

– Ja, det måste vi se till att den gör. Det hade varit riktigt roligt, säger Peter.