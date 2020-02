De får Mittmedias Silverbollar för 2019 i Hälsingland – en effektiv måltjuv och "Captain Fantastic"

Det har varit på gång ett tag.

Men nu är alla funderingar över, och de kanske inte tog så lång tid att reda ut vilka särskilda spelare som var värda extra glans efter säsongen 2019.

Det allra mest självklara valet fanns på damsidan.

Där kan knappast någon mäta sig med "evighetsmaskinen" Ellika Persson – den 28-åriga lagkaptenen med en rekordsvit på 107 (!) raka matcher som startspelare för Ljusdals IF både i Elitettan och division 1.

Efter drygt fem säsonger – och totalt 59 mål – meddelade mittfältaren och härföraren efter den senaste säsongen att hon lämnar klubben för att flytta med sambon Matilda Wennberg till Örebro.

Och samtidigt avslutar sin aktiva karriär.

– Nu vill jag lägga tiden på annat. Som ett nytt jobb, till exempel, säger Ellika Persson i en tidigare intervju, som vid flytten till Örebro också tar klivet från medicin till kirurgi vid avdelningen för hjärta, lungor och kärl.

Under sin profilstarka tid i Ljusdal är ett minne i given topp för lagets egen "Captain Fantastic".

– Den största stunden? Jag satt bara här om dagen och kollade på bilder från kvalmatcherna mot Notviken när vi gick upp i Elitettan. Det var så magiskt, särskilt den andra matchen som var så speciell inför den stora hemmapubliken. Det kändes bara så häftigt att nåt så otroligt kunde hända i Ljusdal. Det var verkligen en sagolik säsong, vi hade inte ens något uttalat mål att vinna serien, säger Ellika Persson om en förtrollad stund i karriären hon aldrig ska glömma.

På herrsidan var det heller ingen skräll att årets pris går till den lika rappe som effektive forwarden Cihan Sener i Hudiksvalls FF.

Den så spelskicklige 24-åringen har de senaste åren varit Hudiksvalls viktigaste offensiva pjäs i jakten på division 1.

Under flera år som notoriskt topplag i division 2 Norrland är det Cihan Sener som varit förste leverantör av mål, och inte sällan de som varit avgörande.

Som när han på egen hand (så gott som) den senaste säsongen drog plösen över topplaget Karlberg med tre tunga mål.

Säsongen 2017 noterade han 13 mål som bäst i laget, och det var han även 2018 med 12 mål.

Den senaste säsongen toppade han skörden med att smälla in 18 mål när HuFF slutade femma i division 2 Norra Svealand, då för en fjärde plats i skytteligan.

Bland de yngre talangerna blir det Lisa Hillberg, Ljusdals IF, som tilldelas Sixten Hedströms Ungdomspris.

Den 15-åriga forwarden har redan varit uttagen till sitt första läger med F15-landslaget.

FAKTA – Silverbollar under 2000-talet

Herrar

2000: Johan Elffors, Söderhamns FF, 2001: Klas Forsgren, Söderhamns FF, 2002: Thomas Erenbrand, Hudiksvalls ABK, 2003: Daniel Berglund, Söderhamns FF, 2004: Mikael Skjärvold, Hudiksvalls ABK, 2005: Peter Vallin, Hudiksvalls ABK, 2006: Johan Oremo, Söderhamns FF, 2007: Emil Hedvall, Söderhamns FF, 2008: Emil Hedvall, Söderhamns FF, 2009: Jesper Karlsson, Hudiksvalls ABK, 2010: Lars Skärpe, Hudiksvalls ABK, 2011: Siksten Kasimir, Hudiksvalls FF, 2012: Pontus Silfver, Hudiksvalls FF, 2013: Emil Oremo, Söderhamns FF, 2014: Mehmed Hafizovic, Hudiksvalls FF, 2015: Jwan "Dido" Hussein, Bollnäs GIF, 2016: Niklas Holm, Söderhamns FF, 2017: Cristoffer Ericson, Hudiksvalls Förenade FF, 2018: Niclas Larsson, Hudiksvalls FF.

Damer

2000: Pia Jonsson, Kilafors IF, 2001: Marie Wiberg, IF Team Hudik, 2002: Helena Hedman, IF Team Hudik, 2003: Johanna Svensson, IF Team Hudik, 2004: Helena Hedman, IF Team Hudik, 2005: Helena Hedman, IF Team Hudik, 2006: Johanna Ekström, IF Team Hudik, 2007: Petra Andersson, IF Team Hudik, 2008: Sigrid Persson, IF Team Hudik, 2009: Malin Sjöberg, IF Team Hudik, 2010: Lina Ringshamre, IF Team Hudik, 2011: Madeleine Pettersson, IF Team Hudik, 2012: Maja Lambertsson, IF Team Hudik, 2013: Ida Johansson, Moheds SK, 2014: Anna Hammergård, Ljusdals IF, 2015: Malin Sjöberg, Moheds SK, 2016: Linnéa Lif Jonsson, Ljusdals IF, 2017: Frida Pickles, Ljusdals IF, 2018: Paulina Nyström, Ljusdals IF.