De drabbades av den nattliga stöldvågen – tjuvarna försvann på tre minuter: "Känns läskigt"

Den senaste tiden har flera butiker och bensinmackar i södra Hälsingland drabbats av nattliga inbrott där tobak stulits. Nu kan polisen ha nått ett genombrott i utredningen sedan två män gripits efter en stöldturné under natten mot måndagen.

Det första larmet kom strax före klockan 02 från Preem-macken i Edsbyn. Där ska en övervakningskamera ha fångat hur två personer misslyckades med att krossa en ruta till butiken. Samtidigt fick polisen uppgifter om att det även hade skett ett inbrott på Ica-butiken i närliggande Roteberg. Men trots att butiksägarna var på plats efter bara tre minuter hade tjuvarna redan hunnit lämna brottsplatsen.

– De har brutit sönder entrédörren och stulit tobak och cigaretter. Vi har inte haft ett inbrott sedan vi tog över butiken 2002 så det känns lite läskigt och samtidigt skittråkigt, säger Anna Stålberg, som måste hålla den avspärrade butiken stängd i väntan på polisens tekniker.

Efter de dubbla larmen inleddes en stor polisinsats där patruller från både polisregion Mitt samt region Bergslagen deltog i jakten på gärningsmännen. Drygt en timme senare kom nästa larm. Den här gången om ett pågående inbrott på Myskjemacken i Mohed, Söderhamns kommun. Tre minuter senare var väktare på plats och kunde då konstatera att tjuvarna hunnit försvinna från platsen.

– Det hela finns på film. Entrédörren är uppbruten och sedan har de brutit sönder tobakshyllan ovanför kassan och stulit cigaretter. Det känns för jävligt och innebär en massa extrajobb för oss, säger Kent Ahlander under tiden som polisens tekniker noggrant säkrar spår från brottsplatsen.

– Men huvudsaken är att polisen fick tag i dem, säger Kent Ahlander.

Under natten lyckades nämligen polisen gripa två män, i 20- och 45-årsåldern, som nu sitter anhållna misstänkta för stöldvågen. I bilen som de två männen färdades i påträffades också tobak som tros komma från inbrotten.

Gripandet skedde i Ljusne i Söderhamns kommun, dit polisen skickat en patrull från Gävle efter misstankar om att ytterligare stölder var på gång. Just Preem-macken i Ljusne drabbats så sent som under natten mot torsdagen av ett inbrott där tobak var målet.

– Jag har bara hört om gripandet men de ska inte ha varit vid min butik inatt. Nu kan jag bara hoppas att de tagit samma personer som gjorde inbrott här tidigare, säger butiksägaren Henrik Karlsson.

Under förra veckans inbrott stals cigarettlimpor till ett uppskattat värde mellan 25 000 och 50 000 kronor. Den gången tog sig de två maskerade gärningsmännen in i butiken genom att krossa en ruta och sedan bryta upp ett skåp bakom kassan, där tobaken förvarades.

– Det låg miljarder med glasbitar i hela butiken. På övervakningsfilmen kunde vi se hur de kastade en stor sten mot entrédörren flera gånger. Vid första kastet studsade den tillbaka på smalbenet på en av männen så jag hoppas att det gjorde ont, säger Henrik Karlsson.

För honom, som driver tre Preem-mackar i Gävleborg, betyder inbrottet och stölden ett ekonomiskt bakslag. Det i en tid där lönsamheten redan har minskat.

– Det är små marginaler och sådant här går inte att lägga in i en budget. Har man tre-fyra inbrott per år så går det inte att hålla på. I värsta fall får man lägga ner, säger Henrik Karlsson.

Nattens stölder är några i raden av flera inbrott som skett under de senaste två veckorna. I de flesta fall har man kunnat konstatera att det handlat om två gärningsmän och där tobak varit det som stulits. Under natten mot den 21 april drabbades Tempo i Stråtjära, men även restaurangen Rosa pantern i Marmaverken. Natten därpå bröt sig två maskerade gärningsmän in på Preem i Ockelbo och försökte stjäla tobak. Även en bensinstation i Alfta har nyligen drabbats av en tobaksstöld.

– Vi utreder för att se om det finns en koppling till andra liknande stölder som skett den senaste tiden. Det kan bli aktuellt att genomföra husrannsakningar. Just nu är de delgivna misstankar om fullbordade stölder och försök till stölder som skett inatt och där vi också hittat stöldgods, säger Mikael Hedström, polisens presstalesperson.