De boende fick rädda fisk när dammlucka stängdes – länsstyrelsen polisanmäler Fortum: "Ett fall av den mänskliga faktorn"

Det var i juni som Ljusdals fiskevårdsområdesförening hörde av sig till länsstyrelsen Gävleborg och meddelade att det uppstått en nolltappning från Hennadammen till Väljeån. Väljeån har i en vattendom från 1950 bestämmelser om att minst en kubikmeter vatten per sekund alltid ska släppas in, men nolltappningen ska ha pågått under drygt två timmar.

– Människor gick till fots i den torrlagda ån för att försöka rädda de fiskar som fortfarande levde, sa Olle Läth från Ljusdals fiskevårdsområdesförening när han i juni berättade vad som hänt.

– Det kommer ta flera år att bygga upp stammen igen. Både Ljusdals fiskevårdsområde och länsstyrelsen har satsat mycket resurser på projektet, som nu gått till spillo, sa han också angående projektet med att rädda storsjööringen som pågått i flera år.

Torrläggningen ska enligt länsstyrelsens bedömning medfört en påtaglig risk för skador på fisk och andra vattenlevande organismer, och myndigheten har nu polisanmält Fortum som ansvarar för regleringen av Väljeån. De anmäler bolaget för misstanke om brott mot miljöbalken.

– Bryter man mot en vattendom måste vi anmäla det så får miljöåklagaren göra en utredning på det här, säger Gustav Hartzell, handläggare på länsstyrelsens enhet för vattenverksamhet och fiske.

Fortum misstänks även vidare för brott i ett annat fall då de inte underrättat tillsynsmyndigheten om driftstörningen som kan leda till olägenhet för människors hälsa eller miljön.

– Där har det nog skett en kommunikationsmiss då de kontaktade tjänsteman i beredskap (TiB) på regionen istället för oss på länsstyrelsen. Vi har tillsyn på vattendomar och de ska vända sig till oss och rapportera. Det är en del av vårt jobb att ha tillsyn på det, förklarar Gustav Hartzell.

Från länsstyrelsens sida hoppas man på någon form av ekonomisk kompensation för att återställa vattendraget. Vad summan kan ligga på går inte att svara på i nuläget, utan handlar om vad miljöåklagaren kommer fram till, men de pengarna kommer då gå till statskassan.

– Vi kommer också förelägga Fortum för att de ska göra åtgärder som säkrar att området nu återställs. Det kan exempelvis vara genom biotoprestaurering för att skapa bra förutsättningar för reproduktion av fisk och då främst öring.

Fortum erkänner själva att en dammlucka stängts av misstag, och man har gjort en internutredning samt en uppföljning av konsekvenserna för fiskbestånden.

– Vad vi har kunnat utreda var detta ett fall av den mänskliga faktorn som gjorde att dammluckorna stängdes under två timmar. Efteråt har vi sett att eftersom vi inte hade korrekta kontaktuppgifter vid anläggningen fördröjdes möjligheten att få information. De boende gjorde då en jättestor insats i att gå runt och få i de fiskar som fanns i vatten och pölar, säger Per-Oscar Hedman, Kommunikationschef Fortum Sverige.

Per-Oscar Hedman förklarar att nu när anmälan kommit in kan de inte göra mer än att avvakta och se vart det leder.

– Vad som händer sen återstår att se, Fortum vill följa upp och se vilken skada det blivit och utefter det se vilket sätt som är det bästa att hantera det på. Där finns det inte svar i dagsläget.