De blir först på nya bostadsområdet på Ren – här ska de bygga sitt drömhus

Med solen i ryggen klipptes bandet till det nya bostadsområdet på Ren i Bollnäs. Sedan exploateringen av de 64 villatomterna drog igång under våren i fjol har det hänt mycket på området. Väldigt mycket.

Nu är den första etappen avklarad, där 35 villatomter har vuxit fram och snart står färdiga att börja bebyggas. Under måndagen fick de 17 köpare som hittills slagit till på en tomt chansen att träffa varandra, när kommunen bjöd in till invigning av det nya villaområdet.

– För vissa projekt inom kommunen har det tagit väldigt lång tid men här har vi varit eniga om att den här satsningen behövs. Det här är en betydelsefull dag, sa kommunalrådet Marie Centerwall (S) strax före bandklippningen.

Från början fanns 30 intressenter men under byggtidens gång har några av dessa dragit sig ur. Bland de som var kvar lottades en turordning för vem som skulle få välja tomt först – och där första lotten föll på paret Per och Sarah Engblom.

– Det blev ett glädjetjut där på morgonen. Sedan dess har vi varit väldigt nyfikna och på nära håll följt hur tomten har vuxit fram, säger Per Engblom.

Paret bor nämligen, tillsammans med sina två barn, knappt 350 meter från platsen där deras drömhus snart kommer att börja byggas. Det nya huset blir en enplansvilla med ihopbyggt garage, längst in på gatan, med skogen strax intill tomtgränsen och med endast en granne.

Just nu pågår arbetet med ritningar innan ansökan om bygglovet kan skickas in. Tanken är att gjuta plattan i vår och förhoppningsvis kunna flytta in nästa höst.

– Det känns kul när det satsas och att det även ska byggas en ny skola i närområdet. Det blir nära för barnen så det känns jätteskönt, säger Sarah Engblom.

Några som hade spanat in samma tomt som paret Engblom, men inte hade lika tur med lottningen, är Anna Björklund och Fredrik Jonsson, tillsammans med snart tvååriga Elliot.

Istället fick de sitt andraval, en tomt i början av den övre gatan och med viss utsikt från det blivande husets baksida. Det blir också början på något helt nytt då barnfamiljen väljer att lämna Stockholm för att bosätta sig i Bollnäs.

– Vi blev så förtjusta i området när vi såg det och det kändes helt rätt för oss. Det ligger väldigt naturskönt och blir en fin plats att låta sitt barn växa upp på, säger Anna Björklund.