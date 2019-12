Därför stängs MTH-skolan – Skolinspektionen: "Har inte rättat till de brister som finns"

MTH-skolan har varit under granskning hos Skolinspektionen under året. Nu har myndigheten tagit beslutet att stänga skolan från årsskiftet. Beslutet grundas bland annat på att Skolinspektionen identifierat flera allvarliga brister, som till exempel särskilt stöd och betygssättning. Bristerna är allvarliga och innebär enligt Skolinspektionen att skolans elever under en längre tid inte har fått den utbildning som de har rätt till.

Skolinspektionen anser också att skolan inte har ekonomiska förutsättningar för att drivas vidare.

Skolinspektionens beslut innebär att MTH Utbildning AB inte längre får driva en skola. Beslutet gäller från och med 30 december 2019, och det gäller tills vidare även om beslutet överklagas.

