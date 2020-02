Därför ska årets pingis-SM bli det bästa någonsin – arrangören: "Har lyssnat på spelarna"

På torsdagen startar den 95:e upplagan av pingis-SM. Ett mästerskap som för allra första gången avgörs i Söderhamn. Omkring hundra funktionärer att arbeta med turneringen. Entrén för publik är dessutom fri.

Ute i de tolv pingishagarna kommer 250 spelare från 60 olika klubbar göra upp i 16 olika klasser under fyra dagar.

Hemmaklubben Suif har 19 kvalificerade spelare, varav 18 av dem kommer till start. Då flera av dem finns med i förhandssnacket så har arrangörerna tänkt till och vill nu skapa en publikfest.

– En sak som jag tror kommer höja intresset betydligt är att vi flyttat finalerna till lördag, säger Suif:s ordförande Gunnar Skoglund och utvecklar:

– Det blir en festlig upplevelse med en sen lördagsfinal för både damer och herrar, och sedan är det bankett efteråt vilket också är nytt. Tidigare har finalerna gått på söndagar och då har oftast mer än hälften av åskådarna redan åkt hem, säger han.

Inför årets SM har arrangören lyssnat inåt och frågat vad spelarna själva önskar.

– Ibland förefaller det som om man inte lyssnat riktigt på spelarna tidigare, men vi har gjort det. Vi har verkligen tagit råd av våra proffs och andra spelare. Vad har man inte gjort bra tidigare och vad kan vi i Suif göra bättre?, säger Gunnar Skoglund.

SM avgörs i STS-hallen på Hällåsen och även där har man från början haft en tydlig vilja i hur man vill att upplevelsen ska vara – både för spelare och för publik.

– Hallen är tight och vi tror ju att vi ska kunna få fullt. Det blir en nära upplevelse då publiken kommer hamna nära borden, säger han.

Niclas Brodin på kultur- och fritidsförvaltningen i Söderhamns kommun har varit med i koordinationen av hopsättningen av pingisarenan.

– Vi har fått in en intim känsla däruppe nu. Vi tror inramningen kommer bli väldigt bra, säger han.

De två högst rankade spelarna Mattias Falck och Kristian Karlsson har tidigare lämnat återbud till årets SM. Trots det så börjar det märkas av i Söderhamn att ett pingis-SM står för dörren.

– Jag tycker att det känns som det är ett bra tryck nu. Vi har jobbat ihop ett antal sponsorer och de flesta har bestämt platser och den allmänna uppfattningen tror jag är att vi har fått igång den pingisfeber vi jobbat med ända sedan i höstas. Det är många som pratar pingis nu, säger Suifs sponsoransvarige Anders Eriksson.

Under första delen av veckan har de två läktarna byggts upp. Under tisdagen lades också golvet in och sedan iordningställdes hagarna av Söderhamns UIF som förflyttar sitt material till tennishallen.

Och förberedelserna har gått enligt planerna.

– Ja, nu börjar det bli klart. Vi kommer hinna i alla fall, säger Necdet Yenigun, Söderhamns kommun, som varit med i förberedelserna.

– Det har gått jättebra. Allt som allt har vi varit över 20 personer från kommunen och från klubben, ja, från flera olika håll som hjälpt till, säger han.