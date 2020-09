Därför bygger inte Ljusnet fiber i Kårböle: "Det här är en politisk fråga på nationell nivå"

Ljusdals kommun har haft som målsättning att 90 procent av hushållen ska ha tillgång till fiber år 2020. Det är det kommunala bredbandsbolaget Ljusnet som fått i uppdrag att nå målet, vilket de också lyckats med. I dag har 95 procent av kommunens hushåll tillgång till fiber, en siffra som dessutom är i linje med det regeringens nationella mål.

Likväl finns det invånare i kommunen som tillhör de fem procenten som saknar fiberuppkoppling, bland annat i Kårböle. Där har en grupp bybor i flera år kämpat för att ansluta byn till fibernätet, men hittills utan framgång. Enligt byborna är en anledning till detta att Ljusnet inte dragit några fibertrådar till Kårböle, vilket innebär att byn är utelämnad till de betydligt dyrare privata bredbandsbolagen.

Enligt Per Eriksson, verksamhetschef på Ljusnet, ligger samhällsekonomiska överväganden bakom besluten var Ljusnet ska bygga ut sitt fibernät.

– Kommunens uppdrag till oss har inte specificerat exakt var vi ska bygga, utan hur många vi ska nå. Sen har vi kommit med förslag utifrån våra nät och det skulle bli extremt dyrt om vi skulle nå till exempel Kårböle. Dels får vi inte bidrag för att bygga dit, men det är också ganska osmart rent samhällsekonomiskt eftersom det redan finns fiber draget dit av både Telia och Härjeåns.

Att Ljusnet kunnat erbjuda förmånligare priser på andra håll och på så sätt underlättat för små byar att ansluta sig beror på att de har ett annat tänk än de privata företagen.

– De ska räkna in hela sin affär på varje enskild by, men eftersom vi ägs och arbetar på uppdrag av kommunen så har vår affärsmodell istället gått ut på att ta överskott från centralorterna, där vi går plus, för att täcka upp för våra byprojekt som går back. Vi jobbar med samhällsnytta, då räcker det att hela affären går ihop, säger Per Eriksson.

Han har dock en förståelse för att Kårböle känner sig orättvist behandlade när de inte blir erbjudna samma lösning.

– Det är såklart att det är orättvist, det förstår jag. Det här är en politisk fråga på nationell nivå, för även vi är beroende av de statliga bidragen. Både Ljusnet och kommunen ser väldigt positivt på att försöka få fiber till fler ställen, men vi klarar inte av det som bolag, säger Per Eriksson och fortsätter:

– Ser man till resten av Sverige kan man säga att vi i Ljusdals kommun, tillsammans med grannkommunerna i Gävleborg, har jobbat på ett väldigt annorlunda sätt. Här har de kommunala bolagen byggt i byarna, men på övriga ställen har byarna fått göra allting själva som Kårböle måste göra. Vi försöker hjälpa Kårböle i den mån vi kan, med information och råd, men vi kan inte bygga åt dem.