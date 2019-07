Dansare från hela världen samlas i Styggbo: "Att få komma hit har varit utom denna värld"

Vid sex års ålder började hon dansa på Viksjöforsbaletten och fortsatte senare studera på Dans och Cirkushögskolan. När Julia Ehrstrand var klar med studierna flyttade hon till New York för att jobba. Vad som skulle blivit ett år blev istället elva och nu är hon tillbaka på hemmaplan med den nya uppvisningen "Myggen Dansar".

– Det känns stressigt inför uppvisningen, det är ett pågående arbete. Så vi tillåter det att inte vara helt klart. Men det blir kul att visa upp, säger Julia Ehrstrand.

Föreställningen är ett resultat av en veckas workshop i hemmet i Styggbo med 20 andra dansare. Under veckan har dansarna fått öva från tio till tio varje dag och har även haft tillgång till personlig handledning från fem stycken gästlärare.

– Stycket transformeras väldigt mycket hela tiden, det är nästan som en storm som drar fram, berättar dansaren Allison Berowski.

Alexander Anderson från USA var en av gästlärarna under veckans workshop. Under de senaste fem åren har han arbetat som koreograf i Amsterdam och lärde känna Julia Ehrstrand i New York.

– Upplevelsen av att få komma hit har varit utom denna värld. Naturen runt omkring gör att vi blir mer lyhörda för dansen, säger Alexander Anderson.

Även dansaren Alisson Berowski träffade Julia Ehrstrand i New York. Hon kände hur mycket bättre hon mådde efter att ha dansat hos Julia Ehrstrand.

– Dansvärlden kan bli väldigt giftig väldigt snabbt. Folk glömmer ofta att vi alla sitter i samma båt, speciellt i USA. Här är jag omringad av bra människor, det skapar en annorlunda energi, säger Alisson Berowski.