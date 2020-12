Dags att ta tillbaka julen – 12 tips på coronasäkert firande

För många är julen viktig, och vi får förstås alla göra det bästa av situationen. Vad vi inte kan påverka får vi lämna och istället koncentrera oss på det som fortfarande är möjligt. För det finns en hel del som går att göra för att få lite julglädje på ett coronasäkert sätt.

Här kommer en liten lista på förslag. Vi slänger dock in en viktig brasklapp innan du fortsätter läsa: Kom ihåg att alltid hålla dig uppdaterad på de senaste rekommendationerna och råden från Folkhälsomyndigheten!

1. BOKA BESÖKSTIDER

• Om det nu är möjligt att träffa några – ett fåtal inom husets väggar eller utomhus (beroende på Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer) så kan det underlätta med planering. Låt besökare boka en tid! Sätt en start- och stopptid och max antal. Hela familjen måste inte vara där samtidigt.

2. GÖR EN RINGLISTA

• Gör en ringlista! Omtanken tillhör julens kärnbudskap – att nå ut till någon som behöver lite glädje. Istället för de årliga besöken, sätt dig och kika i telefonboken. Ring upp någon du tycker om, någon du nästan glömt bort eller någon du slumpmässigt kommer att tänka på. Berätta eller sjung något i telefonen. Känns det nervöst, så gör du ett färdigt litet manus att läsa upp.

3. SKRIV BREV

• Kommer du ihåg hur man gjorde? Glöm inte att posta i tid – eller leverera direkt till någons brevlåda med hemmagjorda frimärken. Glädjen att få ett fysiskt brev – eller kort – ska inte underskattas!

4. UPPVAKTA MED SÅNG

• Caroling - Att sjunga utanför någons hus - på coronasäkert avstånd förstås.

5. SPELGLÄDJE

• Spela spel - jo då, det går att spela spel även på distans. Via olika tekniska tjänster i mobilen och datorn går det att spela allt från schack och alfapet till traditionella sällskapslekar och interagerande dataspel. Eller kanske kluriga julgåtor via telefonsamtal?

6. MOBILFRITT

• Uppkopplat eller inte? För den stressade barnfamiljen kanske det lockar med en helt mobilfri stund i den coronasäkra umgängesbubblan. Sätt er runt en kopp choklad eller glögg och låt alla berätta om olika minnen kring samma sak eller en person eller händelse. Även yngre personer med kortare liv bakom sig har förvånansvärt spännande reflektioner och tankar att komma med. Fantastiskt sätt att lära känna dem man känner lite bättre.

7. BOKEN

• Tag en stund med en god bok, och varför inte just julevangeliet! Det hittar du i Lukasevangeliet kapitel 2 vers 1-20 i Bibeln.

8. DIGITAL FEST

• Skapa ett arrangerat Skype-evenemang där ni bestämmer att ni ska äta samma sak allihopa fast ni inte kan träffas fysiskt. Bjud in till en digital fest, ett tema, en stämning eller en speciell miljö ni skapat hos er. Mysjul, gammaldags jul, amerikansk jul, rysk jul, italiensk jul, barnslig jul, tema tomtar, eller monsterjul? Många tjänster finns tillgängliga i vanliga telefoner. Om den du bjuder in inte är så teknikkunnig, så funkar det ofta att bara helt enkelt ringa upp den personen via olika tjänster - så behöver de bara svara.

9. ALBUMET

• Dyk ner i gamla julbilder! Vi är många som samlat på oss bilder från många tidigare jular, som man aldrig haft tid att titta på igen. Det kanske är i år det ska ske? Bilderna går ju dessutom att dela med andra - fota av med mobilen och bifoga i ett sms till någon?

10. GÅ UT

• Föreslå en julpromenad med någon eller några du älskar. Eller njut själv av att vi har möjligheten att gå fritt utomhus.

11. FINT FÖR ANDRA

• Skapa en juldekoration i fönstret eller utanför ditt hus – kanske vid brevlådan eller korsningen i byn – som gläder någon förbipasserande. Tomte på en spark, en julbock av granris för den ambitiöse – eller en enkel lykta som lyser upp i vintermörkret för någon som behöver det.

12. FIRA NÄR DET PASSAR

• Och sist men inte minst - den 24 december är bara ett datum. Det går faktiskt att fira jul en annan tid på året också. Man kan till och med fira det flera gånger på ett år!