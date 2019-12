Dagens bandybild: Markus Ståhls ofrivilliga åktur i derbyt

LÄS MER: DET HÄR ÄR DAGENS BANDYBILD

Att det kan gå hett till under ett derby är ingen hemlighet. Fråga bara Bollnäs Markus Ståhl som i samband med annandagsmatchen mot Edsbyn bjöds på en åktur som han sent ska glömma. Efter en närkamp kanade han av någon oklar anledning av isen och in under en sargvagn som stod uppställd vid sidan av planen.

Själva matchen då?

Jo, poängen delades mellan derbykombatanterna på Sävstaås IP i Bollnäs. Hans Andersson och Daniel Liw gav Edsbyn ledningen under första halvlek. Men Bollnäs kom igen efter paus och kvitterade efter två mål från Daniel Berlin.