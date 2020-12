Dagen då skådespelaren Per Oscarsson kom till Hybo station– och Stenegård förvandlades till vilda västernhotell

Ibland vandrar tankarna till flydda tider då färgstarka skådespelare var aktiva. En av mina största favoriter är Per Oscarsson som hade en exceptionell lyskraft. När man har i åtanke det oerhört tragiska slut som han och hans hustru gick till mötes nyårsaftonen 2010, blir man berörd.

Nu är det snart tio år sedan paret omkom i en vådeld. Som ett ljust minne av Per Oscarsson och hans hustru Kia Östling, återger jag något om en filminspelning som ägde rum i Hybo och i Järvsö, där Per Oscarsson spelade huvudrollen, och där hans blivande hustru Kia Östling hade en sidoroll. Som underlag till min text har jag använt mig av min salige svärfar Erik Hallonqvists reportageserie i tidningen Ljusnan.

Per Oscarsson kom till den lilla sågverksbyn strax söder om Ljusdal en kall februaridag 1973 för filminspelning i en samproduktion för svensk och tysk TV. Hans uppgift var att spela huvudrollen i Det Blå Hotellet /Das Blaue Hotel.

Handlingen, som utgår ifrån en novell författad av Stephen Crane, utspelas 1890 i den amerikanska delstaten Nebraska. Kärnan i Cranes berättelse är människors rädslor och utsatthet som leder till olyckliga förvecklingar, och som i novellen resulterar i en tragisk händelse.

När berättelsen tar vid, är delstaten drabbad av snöstormar som aldrig tycks ha ett slut. Prärietåget har ohjälpligt kört fast i snödrivorna och blir stående på en liten otillgänglig ort vid namn Fort Romper på den amerikanska prärien, avskuren långt ifrån omvärlden. Det är här vi kan placera in Per Oscarsson, som på bilden ovan promenerar på perrongen vid Hybo järnvägsstation. Per Oscarsson som gestaltar The Swede, eller ”den besvärlige svensken”, är tågresenär, och har med andra medpassagerare, hamnat i besvärligheter. Det är också just Hybo, som blev motsvarigheten till Fort Romper, som filmen tar avstamp, och där tåget under långliga tider blev stående på grund av snöoväder.

I novellen, som först blev publicerad 1898 i det amerikanska magasinet Collier’s Weekly, finns på denna avlägsna ort ett litet hotell, benämnt Palace Hotel, men då det var målat ljusblått, kallades det allmänt för The Blue Hotel. Här fick de strandsatta resenärerna härbärge, värme, mat och dryck. I hotellet och i den närliggande saloonen utspelar det sig en smått skruvad vilda västern-story med drickande, spel och dobbel med inslag av falskspel, mordanklagelser, ångestladdade utbrott och slagsmål för att nämna något.

”Jag tycker hela historien är lockande. Läste manuset för drygt ett år sedan och fascinerades oerhört. Rollen som den besvärlige svensken passar mig bra, och det ansåg också regissören Stanislav Barabas. Jag var Strindberg i hans uppsättning av Inferno, och när han skrev manus för denna västernfilm anpassade han både manus och regi till den kännedom han hade fått om mig. Det är både inspirerande och glädjande, men jag måste skärpa mitt tysktalande inför framträdandet i västtysk TV”, sade Per Oscarsson till tidningen Ljusnans medarbetare mellan tagningarna.

Det hade varit en tämligen snöfattig vinter i Hälsingland fram till mitten av februari 1973, då vädergudarna äntligen såg till att leverera anständiga mängder med snö, och med ytterligare hjälp av snökanoner blev ovädret så besvärligt att man kunde filma att tåget trovärdigt fastnade i snödrivorna i Hybo.

I Ljusnan stod att läsa: ”Filmarnas intåg på den avsomnade järnvägsstationen i Hybo blev en folkdag för både närboende och mer långväga. Lite joxigt för de agerande som rörde sig i den ’gamla världen’, men producenten Stig Palm ordnade godmodigt åskådarplats och gömde bilblänket bakom stationsknuten. Alla fick se Per Oscarsson och hans kollegor, samt cirka halvdussinet järvsö- och ljusdalsbor som skötte sina statistroller med en förnämlig inlevelse.”

Platsen för inspelningen flyttade sedan från Hybo station till Stenegård i Järvsö. Den anrika portalbyggnaden, det tidigare Apoteket, fick efter vissa varsamma och tillfälliga ombyggnader, både exteriört och interiört, tjänstgöra som det hotell och den saloon som Crane har återgivit i sin novell.

Förutom Per Oscarsson medverkade ett 50-tal aktörer och statister, inklusive ett knappt tiotal tyska skådespelare och filmarbetare. I filmen figurerade dessutom en tam, men bångstyrig och svårregisserad hjort, som dock inte finns med i Cranes novell. Bland de svenska skådespelarna återfanns bland andra: Åke Fridell, John Harryson, Curt Ericson (samtliga dobbelspelare), Tor Isedal (deltagare i kortspelet), Tord Peterson (som Chris Siringo), Tommy Johnson (som bartender), Arne Källerud (som tågkonduktör), Göran Wrambeck (som Happy Siringo och tillika assisterande inspelningsledare), den Hamra-bördige Jan Nygren och Jan Ericson. Av de kvinnliga skådespelarna som ingick i filmteamet kan nämnas: Anne-Marie Machnow (som Calamity Elsa), Birgitta Sundberg, Gun Robertson (som Mrs. Scully), Annabelle Rice och Kia Östling (båda döttrar till hotellägaren Pat Scully).

Filmmanuset som var utarbetat av den ovannämnda Stanislav Barabas, sade så här vad han ville återge med sin film:

”Fascinationen inför den slutna värld bortom tid och rum, ett samhälle med egna oskrivna lagar, där människorna är vana vid ett hårt liv, men ovana vid ett handskas med sina känslor”.

Vid kameran fanns en annan legendar, Sven Nykvist, som redan vid den här tiden var etablerad som Ingmar Bergmans hovfotograf. För scenografin svarade Järvsöbon Henny Noremark, som hade assistenten Anne Terselius vid sin sida. Den en och en halv timme långa filmen visades i västtysk TV den 4 december 1973, och i den svenska kanalen TV2 den 9 oktober 1974.

Det blev mest positiva reaktioner då filmen visades i svensk TV. Recensenten Margareta Sjögren i Svenska Dagbladet skrev: ”Även om jag först som sist får lov att erkänna att jag inte delar den slovakiske regissören Stanislav Barabas förtjusning i Per Oscarsson (befäst under TV-inspelningen av Strindbergs Inferno) måste jag konstatera att skådespelaren verkligen är en förutsättning för att det skulle bli TV-dramatik av Det Blå Hotellet. Skildringen av den bokstavligen dödsdömde svensken som hamnar på Det blå hotellet djupt inne i Nebraskas snötyngda, stormpinade vildmark mitt i ett lite vagt supigt, kortspelande sällskap har en sorts befängd trovärdighet som både fängslar och lockar till muntra skratt. Här flödar ymnigt av festliga parodier. I ett utomordentligt fint samarbete har regissören Barabas och fotografen Sven Nykvist målat en reseskildring från ett nyss erövrat land. En rad gedigna skådespelarinsatser präglar denna svensk-tyska samproduktion, där Stig Palm (producent) fått allt att klaffa på ett beundransvärt sätt.”

Rune Struck fängslades av Per Oscarssons insats i sin recension i Aftonbladet: ”Jag vet ingen svensk skådespelare som väcker så blandade reaktioner och känslor som Oscarsson. Man kan stundtals sitta fascinerad av hans personliga och egocentriska spelstil. Men plötsligt grips man av irritation. Maneret och mumlet känns alltför tröttande. Men just då man är beredd att stänga av apparaten blir han fräsch och spännande igen. Det är som en berg- och dalbana att titta på skådespelaren Per Oscarsson.”

Det är i dag mycket svårt att finna närmare upplysningar om filmen Det Blå Hotellet, den står inte ens upptagen på Svenska Filminstitutets filmdatabas. Utan överdrift kan man påstå att den har vandrat in i glömskans mörker. Det är besynnerligt mot bakgrund av att det enligt recensenterna utfördes gedigna rollprestationer, och av högt aktade skådespelare. Till det skall läggas att filmen blev uppmärksammad av media både inför och under inspelningen, samt fick överlag goda recensioner dagen efter att den TV-sändes.

Per Oscarsson är däremot av folkflertalet ihågkommen, och han är för evigt inskriven i filmhistorien som en av landets största skådespelare. Inte sällan repriseras filmer i vilka han medverkar, som till exempel Ronja Rövardotter och Kan du vissla Johanna?

Lars Lundin