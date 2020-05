Då kommer nya besked om Söderhamns 400-årskalas: "Pandemin ruskar om hela samhället"

I september firar Söderhamn stad 400 år och kommunen hade därför planerat för festligheter under hela jubileumsåret. Men coronaviruset har påverkat planeringen av alla festligheter. Under våren och försommaren har redan en del planerade evenemang ställts in eller skjutits på framtiden. Bland annat valde man att flytta School´s out till kalasdagarna i början av september.

Läs mer: Coronakrisen påverkar Söderhamns 400-års firande – flera evenemang drabbas: "Flytta istället för att ställa in"

Kommunen har nyligen haft ett samrådsmöte med regionen, länsstyrelsen och expertis från smittskydd om hur de ska agera inför kalasdagarna som är tänkt som ett fyradagars evenemang med aktiviteter på Rådhustorget.

– Vi har informerat om våra planer med 400-årsfirandet och kalasdagarna och vill höra hur de ser på möjligheterna att genomföra det. Beslutet ligger hos oss men vi vill få råd från sakkunniga, sa kommunchefen Patrik Jakobsson inför det mötet.

Nu på måndag kommer Söderhamns kommun att hålla en pressträff om hur coronapandemin kommer att påverka höstens kalasdagar.

"Den pågående pandemin ruskar om hela samhället och förstås också det som i Söderhamn skulle bli ett kalasår då staden fyller 400 år. Många evenemang har hittills ställts in eller skjutits upp, nu står det klart att även evenemang som planerats efter sommaren påverkas.", står det i kommunens pressmeddelande.

Helahälsingland.se kommer att sända live från kommunens presskonferensen som börjar klockan 9.30 på måndag. Både politiker och tjänstemän kommer vara på plats för att kommentera det som har beslutats.