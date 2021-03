Då insåg Bollnäs kulturhus att det var dags att stänga: "Folk slutade gå på konsert trots att de köpt biljett"

–Inte ens hälften av de som köpt biljett kom, trots att publikgränsen på 500 besökare inte ens var nära, berättar Emil Westberg.

Vårens program 2020 var välfyllt med konserter flera gånger i veckan, men den 15 mars stängde kulturhuset.

Allt sattes ur spel och mattan rycktes bort under våra fötter

– Läget var alltför osäkert och varken vi, de medverkande på scen eller publiken visste hur vi skulle bete oss för att bedriva en "säker" verksamhet och därför tog vi det säkra för det osäkra, berättar Emil Westberg.

Ovissheten är ett återkommande tema under hela det här året. Från ett publiktak på 500, en sänkning till 50, förhoppningar om höjning till 300 efter sommaren och sedan totalstopp med max 8 i samma lokal. Rena bergochdalbanan.

Vad var svårast?

– Att själva grundförutsättningen för vår verksamhet försvann. Allt sattes ur spel och mattan rycktes bort under våra fötter.

Vad gjorde ni?

– Vi tog ett steg tillbaka och försökte hitta nya vägar att skapa kultur utan att riskera smittspridning.

Redan i april presenterades den digitala satsningen "Hälsingland live". Från kulturhusets vardagsrumsliknande scen strömmades livekonserter med olika hälsingeartister ut gratis. De blev mycket uppskattade. Dessutom hittade arrangemangen en ny publik som inte var begränsad till Bollnäs eller orter på besöksnära avstånd.

Konceptet finslipades under året och förändrades allt eftersom.

– Den satsningen pågick parallellt med att vi ordnade smittsäkra evenemang för 50 personer mellan september och november, säger Emil Westberg.

12 av de 16 lokala konserterna, med kända artister från hela landet, blev utsålda.

När andra vågen av pandemin slog till upphörde all ordinarie verksamhet och de digitala satsningarna tog ny fart.

– Vi har investerat enormt med tid och kraft åt innovativa lösningar för att kunna fortsätta fullfölja vårt uppdrag – att förse hälsingeborna med kulturupplevelser trots att förutsättningarna för det varit och är minst sagt knepiga.

Allt har inte känts lika kreativt. Det finns stunder där Emil Westberg och hans kolleger deppat ihop, när motgångarna kommit slag i slag.

– Vi har byggt om och dukat i ordning en konsertlokal för en sorts restriktioner, för att sen få duka om när restriktionerna omformuleras – för att till sist få ställa in alla planerade konserter.

I höstas provade kulturhuset att ta betalt för sex digitala konserter. Inga höga priser, mest ett test.

– Jag kunde snabbt konstatera att det är lång väg att gå. Det handlar om att uppfinna ett konsumtionsmönster som inte funnits tidigare, säger han.

2021 har inletts med en ny satsning, "Hälsingland live hittar hem".

– Vi åker hem till hälsingemusiker, artister och scenpersonligheter och filmar korta sekvenser på 15–25 minuter som vi lägger ut på Facebook. Det är där vi når flest i vår målgrupp.

Efter spelningar med bland andra Monica Törnell, Soulblivion och Sofia Karlsson återstår fyra avsnitt under mars och april: Kikki Danielsson, Samantha Ohlanders & Staffan Jonsson, House of Say samt Martin Rubashov.

Hur har ni klarat året med coronaviruset?

– Givet förutsättningarna har det gått mycket bra. Många människor har tagit del av kulturutbudet vi har erbjudit, många kulturutövare har sysselsatts och vi har blivit både prisade och fått mycket uppskattning för det arbete som vi gjort. Vi kommer, när våren 2021 är klar, att ha producerat 24 streamade konserter och har hittills nått ut till drygt 100 000 tittare med våra produktioner.

Vad har ni lärt er?

– Massor. Jag har fått idéer till nya typer av konserter och kontakt med musiker, konstnärer och arrangörer i landskapet och hela Sverige som jag är jätteglad över.

– Året visar också hur sammansvetsade man kan bli när man genomgår en kris och har en gemensam "fiende".

Hur ser du på framtiden?

– Jag är en obotlig optimist som vägrar tro något annat än att det bästa finns framför oss. Jag tror och hoppas att vi som samhälle kommer att gå stärkta ur detta och att kulturen kommer att värderas högt och få möjlighet att frodas framöver.

– Det är ingen risk att digital kultur kommer att ersätta upplevd lokal kultur. De är helt olika saker. Men om vi gör det bra är det en ny plattform att förse folk med kultur ifrån.

Vad längtar du mest efter?

– Att få välkomna publiken till våra lokaler igen! Sommar, värme och evenemang!

