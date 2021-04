Då drar Hittaut igång – och här är årets nyheter: "Förskjutit säsongen lite grann"

Med coronapandemin och människans växande intresse för naturen förutspåddes ett rekordintresse för Hittaut under förra våren. Och arrangörerna hade inte fel.

Ovanåkers kommun slog nytt deltagarrekord och Hittaut i Bollnäs överträffade alla tänkbara förväntningar vad gäller både deltagarantal och antal registrerade checkpoints.

– Jag hoppas att vi kan överträffa fjolårets rekordtryck, då hade vi 2 500 deltagare. Kan vi komma upp i 3 000 i år hade det varit häftigt, säger Henrik Fröjd.

Hittaut brukar vanligtvis dra igång i början av maj, men i år kan du börja leta checkpoints lite tidigare än vanligt, den 28 april i Ovanåker och den 30 april i Bollnäs.

Läs också: Killen som fastnade helt för orientering: "Det är ett fantastiskt sätt att få lära känna Sverige"

– Vi har märkt att trycket och intresset är mycket större under våren. Vi har också förskjutit säsongen lite grann för att vill ha det klart innan älgjakten, säger Henrik Fröjd.

Bollnäs har fler kartområden och fler checkpoints än tidigare år, med 175 kontroller fördelat över sex områden, utöver Bollnäs tätort.

Nytt för i år är kartområdet över Nybons mellan Bolleberget och byn Röste och naturområdena Kölberget i Sibo och Villsjön utanför Segersta.

– Från Kölberget har du väldigt fina vyer och spännande checkpoints. Villsjön har fin terräng och trevlig utsikt över Bergviken med ganska utmanande checkpoints, säger Henrik Fröjd.

Hittaut i Ovanåkers kommun laddar för sitt femte år med 125 nya checkpoints, ett cykelvänligt område vid gamla landsvägen upp mot Roteberg och fem nya checkpoints längsmed Flottarleden.

Läs också: Hitta ut – sommarens populäraste aktivitet: "I appen får du hjälp med orienteringen"

– De allra flesta är helt nya platser. Det som är helt nytt vad gäller kartområden är Vinströmmen och Grängsbo gruva, berättar Andreas Davidsson, projektledare för Hittaut i Ovanåker.

Vad har dina förväntningar inför årets Hittaut?

– Vi vet att det var väldigt uppskattat förra året. Evenemang ställdes in och många hade inte så många andra fritidsaktiviteter så det var mycket familjer som var ute, och jag tror att det blir många som nyttjar det i år också, säger Andreas Davidsson.

Hittaut i Ovanåkers kommun arrangeras av Alfta-Ösa OK och Edsbyns OK och i Bollnäs kommun är det Rehns BK, Segersta OK och Vallsta SK som håller i kartorna. I Ovanåker kan du leta checkpoints mellan den 28 april och 3 oktober och i Bollnäs mellan den 30 april och 1 oktober.