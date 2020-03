Coronapandemin tvingar School's out flytta till i höst – blir en del av kalasdagarna: "Väldigt bra initiativ"

Det var i början av mars som regeringen kom med beskedet att de som en tillfällig åtgärd förbjuder evenemang med fler än 500 besökare för att stoppa spridningen av coronaviruset. Det är fortfarande oklart hur länge det förbudet gäller. Det här påverkar kommunens planering av dels 400-årsjubileumet men även av School's out som tidigare lockat omkring 10 000 besökare.

Coronapandemin tvingar nu arrangörerna att planera om.

– Vi måste stuva om lite i programmet men vi ska försöka göra det till något nytt och bra. Och istället för att ställa in saker så skjuter vi på dem, säger Anders Uddén, kommunens kultur- och fritidschef, som leder arbetet med kommunens 400-årsjubileum.

Se reprisen av livesändningen från kommunens presskonferens där de presenterade flera nyheter om kommunens 400-årsjubileum och School's out:

Det innebär att School's out byter datum. Festivalen kommer att arrangeras den 4-7 september i stället för den 12 och 13 juni och blir då en del av kommunens kalasdagar som uppmärksammar stadens 400-årsjubileum.

– Det är ett väldigt bra initiativ att vi kan flytta det och göra kalaset till ett ännu större evenemang än vad det var planerat, säger Marcus Wågström, projektledare för School's out.

Kommer ni kunna behålla de artister som ni redan bokat?

– Jag har jobbat några dagar nu med att hitta lösningar för artisterna och aktiviteterna. Planen är att flytta alla, majoriteten, av artisterna till kalasdagarna. Jag hoppas att alla kan det. Men vi får se lite längre fram, säger Marcus Wågström.

Hur tror du att ungdomarna som har som tradition att fira skolavslutningarna på School's out kommer ta emot det här beskedet?

– Jag tror att man har en förståelse för situationen så jag tror de kommer ta emot det ganska bra. Jag hoppas och tror att de kommer dyka upp på kalasdagarna i samma utsträckning som på School's out, säger Marcus Wågström.

Artisterna på School's out kommer att spridas ut på tre dagar under kalashelgen. Evenemanget flyttar även från Gurkparken in till centrum där 400-årskalaset har sin plats vid framför allt rådhustorget.

– Det blir ett annorlunda område nu, vi kommer planera utifrån kalasdagarna och jobba oss in mot stan, säger Marcus Wågström.

School's out har tidigare varit en nykter tillställning, hur blir det nu när evenemanget flyttar in till centrum där det finns restauranger och krogar?

– Vi har inte kommit så långt i detaljerna än, jag kan inte svara på det i dag. Det är en viktig del men vi måste anpassa oss också och titta på helheten så det blir så bra som möjligt för hela firandet, säger Marcus Wågström.

