Coronaläget i Söderhamn – Inga smittade på äldreboendena

Coronapandemin har skapat utmaningar och inom kommunens förvaltningar har det inneburit förändrade arbetssätt och flyttade semestrar. Men trots det har situationen varit under kontroll. Marianne Johansson, tillförordnad kommunchef under sommaren, tar bland annat upp att duktig personal och initiativ från civilsamhället hjälpt till.

– Jag vill ge en stor eloge till alla medarbetare som gör ett fantastiskt jobb. De har anpassat sig efter den här nya situationen som uppstått för alla i hela världen, tillika oss i Söderhamn, säger Marianne Johansson.

Tidigare under sommaren, i juni, tog sig smittan in på äldreboendet Forsgården i Kungsgården. Som åtgärd sattes kohortvård in så att särskild personal vårdade de smittade och annan personal vårdade de friska.

I juli konstaterades det att ytterligare ett boende hade drabbats, Linden i Bergvik.

Men i dag är samtliga vård- och omsorgsboenden i kommunen fria från covid-19.

– Den här veckan har vi inte haft ett enda konstaterat fall av coronavirus på något av äldreboendena, säger Marianne Johansson.

När det behövts har vissa medarbetare flyttat sina semestrar för att få ihop sommarens schemapussel.

– Jag skulle säga att vi haft en lugn situation i sommar, trots utmaningar med pandemi parallellt med semestertider. Vi har hållit våra verksamheter i gång med bibehållen kvalité. Vi har en jättebra bemanningsenhet som täcker upp för ordinarie personal när det behövs, säger Marianne Johansson.

I Söderhamn finns det drygt 5 000 personer som är över 70 år gamla och alltså befinner sig i riskgrupp. Alla de har fått vykort hemskickade med information om kommunens sambandscentral. Dit finns ett telefonnummer man kan ringa om man behöver hjälp med något, till exempel att få hem mediciner.

– Det är många i civilsamhället som kontaktat oss och frågat om de kan hjälpa till. Där föddes idén att skapa sambandscentralen. Vi blir spindeln i nätet som informerar var hjälp finns att få, berättar Marianne Johansson.

Igår kom en ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten att de som har möjlighet att arbeta hemifrån ska fortsätta med det under hösten. Något som kommer att påverka kommunens tjänstemän.

– Vi följer strikt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det ser ut som att folk kommer fortsätta jobba hemifrån i höst, säger Marianne Johansson.