Coronakrisen sätter spår i kommunens ekonomi – nytt paket ska säkra upp: "Ett stort gemensamt ansvar"

Coronapandemin har redan påverkat den kommunala ekonomin i Söderhamn. Exakt vilka ekonomiska konsekvenser viruset lämnar efter sig går inte att veta i nuläget. Framtiden är oviss. Men med all säkerhet kommer pandemin att tvinga till förändringar i budgetar.

Som en förberedande åtgärd har Söderhamns kommun tagit fram ett stabiliseringspaket där man pekat ut områden där resurser behövs för att möta krisen. Pengarna kommer från generella statsbidrag som beslutats av riksdagen under året.

– Att samtliga partier står bakom stabiliseringspaketet och lägger partipolitiska oenigheter åt sidan i dessa covid-19-tider är en seger för våra medborgare i kommunen. Partierna i vår kommun tar gemensamt ansvar. Det är väldigt glädjande, säger Magnus Svensson (C) som på onsdagen samlades tillsammans med gruppledarna i Söderhamn för en gemensam presskonferens.

Bland annat får arbetsmarknad- och socialnämnden två miljoner kronor extra i ram för arbetet med skyddsbedömningar och stöd till familjer.

– Vi har upptäckt att det finns ett ökat tryck i det området som behöver resursförstärkas och det är pågående process just nu som är väldigt ansträngande, säger John-Erik Jansson (C).

Barn- och utbildningsnämnden får i sin tur tre miljoner kronor i ram för bättre arbetsmiljö.

– Det här syftar i slutändan till att göra en bra pedagogisk verksamhet för barnen, och en del i det är att lärartätheten blir rimlig så att lärarna får en bra arbetssituation. Vi tror att det är välbehövliga pengar och man har också haft en väldigt tung period när man planerat för skolstängningar och så vidare, säger John-Erik Jansson (C).

Att samtliga partier skriver under samma dokument hör till det ovanliga. Men med rådande omständigheter en självklarhet, om man frågar politikerna.

– I såna här extraordinära tider som vi lever i nu så vore det inte så smart att inte komma överens om ett sånt här paket. Alla vi som är här inne har behövt släppa på viss prestige, vi kan inte jobba hela tiden för våra hjärtefrågor utan det gäller att förhandla sig fram för Söderhamns bästa, säger Maria Lind (S), oppositionsråd.

– Det har varit väldigt bra diskussioner trots allt. Det har inte alltid varit lätt, men alla har gått in med öppna ögon och vara villiga till att nå en fullkomlig enighet. Det ska framför allt oppositionen ha stor credd för, säger Magnus Ludvigsson (L).

Politikerna ser även på längre sikt att pandemin påverka arbetsmarknaden med ett ökat antal arbetslösa. För att fokusera på det arbetet satsas tre miljoner per år för 2021 till 2023 i ett centralt paket för att jobba med integration och egenförsörjning.

– Och för att stödja näringslivet och bidra till tillväxt gör vi på samma sätt vad gäller näringslivsenhetens arbete. Vi förstärker det med en tajt styrning och ett program som ska ska leda över alla kommunala verksamheter, säger John-Erik Jansson (C).

Eftersom framtidens ekonomi är så oviss väljer kommunen att skjuta upp budgetprocessen till hösten när det finns mer fakta om skatteunderlaget.

Här listas åtgärderna i paketet:

► Beslutad utökning av hemsändningsbidraget för att temporärt möjliggöra hemleverans av matvaror till alla över 70 år samt personer i karantän, finansieras av kommunstyrelsen gemensamt med regionen och ur buffert enligt nedan.

► Stödpaket till föreningar inrättas inom området föreningsbidrag, finansieras av Kultur- och samhällsservicenämnden ur buffert enligt nedan.

► Kommunstyrelsen tillförs 3 miljoner kronor från beslutade statliga medel för 2020, för att bemyndiga Krisledningsnämnden att vid behov disponera för åtgärder med anledning av covid-19.

► Arbetsmarknads- och socialnämnden tillförs 2 miljoner kronor i ram från beslutade statliga medel för 2020 och 2021 för arbetet med skyddsbedömningar och stöd till familjer.

► Barn- och utbildningsnämnden tillförs 3 miljoner i ram från beslutade statliga medel för 2020 och 2021 för bättre arbetsmiljö genom bland annat ökad ledartäthet i syfte att förbättra måluppfyllelsen för grundskoleeleverna.

► Omvårdnadsnämnden tillförs 2 miljoner kronor i ram för åren 2020 och 2021 för arbetsmiljöfrämjande åtgärder, prioriterade via samverkanssystemet.

► Kultur- och samhällsservicenämnden tillförs 1 miljon kronor för åren 2020 och 2021 för omställning av arbetet med barn- och unga under och efter covid-19. Det handlar om nya arbetssätt, andra former av aktiviteter, att utveckla digitala former av möten och aktiviteter samt att nå ut med verksamheten även utanför den centrala staden.

► Ett nytt koncernövergripande program avseende integration och egenförsörjning startas för att öka andelen i egen försörjning. Programmet leds av utnämnd programansvarig (KS) vilken styrs av och rapporterar till kommunstyrelsen. Programmet tillförs en budget om 3 miljoner kronor per år för åren 2021, 2022 och 2023.

► Ett koncernövergripande program avseende näringsliv och tillväxt initieras för att möta näringslivets och företagens ökade behov för en fungerande arbetsmarknad. Programmet leds av utnämnd programansvarig (KS) vilken styrs av och rapporterar till kommunstyrelsen. Programmet tillförs en budget om 1 miljon kronor per år för åren 2021, 2022 och 2023.

► Avsteg från de finansiella målen för god ekonomisk hushållning för 2020 tillåts genom att resultatmålet för 2020 och 2021 sätts till 0 och för 2022 till 15 miljoner kronor. Övriga finansiella mål kvarstår oförändrade.

* Kvarvarande medel tillförs resultaträkningen för icke budgeterade kostnader föranledda av covid-19 och i övrigt som buffert för oförutsedda ändamål.