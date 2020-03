Coronakrisen ger ökad risk för våld i hemmet – kvinnojourens oro: "En mardröm för många"

Coronaviruset spridning har fått regering, myndigheter och arbetsplatser att uppmana människor att vidta åtgärder och i vissa fall hålla sig hemma. Samtidigt som äldre personer är de som är mest känsliga för smittan larmar kvinnojourer runt om i landet om en annan riskgrupp – de som utsätts för våld i nära relationer.

Att samhället till viss del stänger ner kan skapa en pressad situation menar Tina som arbetar för kvinnojouren Stöttan som är verksam i Hälsingland. På grund av sitt arbete vill hon inte nämna sitt efternamn.

– Har det funnits våld i relationen tidigare så är risken ännu större nu. Att vara nära inpå varandra och inte kunna göra någonting ökar riskerna betydligt, säger Tina.

Precis som under högtider som jul men även under semestern tror hon att det nu kan bli färre kvinnor som hör av sig till jouren. Anledning till det är att man umgås mer inom familjen och då är i varandras närhet hela tiden. Att behöva stanna hemma under coronavirusets spridning kan därför betyda att vissa personer förlorar det andrum som jobb och skola kan innebära.

– Det här kan vara en mardröm för många. Hemmet ska vara en trygghet men för de kvinnor och barn som hör av sig kan det istället handla om att leva med förövaren dygnet runt utan att någon annan får komma in, säger Tina.

Hos kvinnojouren Stöttan har coronaviruset ännu inte inneburit någon speciell planering utifall att det skulle visa sig att våldet i nära relationer ökar. Däremot har de lyssnat till rekommendationer och råd som andra jourer har gett kring bemötande. Spridningen gör också att kvinnojouren Stöttan måste anpassa sin verksamhet och dra ner på besöken för stödsamtal.

– Men vi tar emot om det verkligen behövs och har tillgång till skyddat boende. Däremot blir det mindre kontakt med personal nu, säger Tina som har märkt att antalen samtal minskat den senaste tiden.

Hon uppger att de flesta som kontaktar dem inte är i akut behov av hjälp utan söker råd och stöd för att kunna ta klivet till att lämna och anmäla.

– Det är de personerna som vi är oroliga för. Att de inte ska få en chans att ringa och får det svårare att söka hjälp, säger Tina och fortsätter:

– Men vi uppmanar ändå till att ta kontakt eftersom det alltid är skönt att ha någon som lyssnar och någon att prata med. Och man behöver inte berätta vem man är eller vem man är orolig för.