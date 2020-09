Clownen Olle om sin kände far – och rollen som skolpsykolog: "Har nytta av clowneriet i jobbet"

I clownen möts människans ytterligheter; här finns djupaste allvar och tragik, men också sympati, humor och skratt.

– Clownrollen är lika gammal som människan. Clownen väljer humorn och skämtdörren för att släppa på trycket, säger Olle af Klintberg.

Både de gamla grekerna och romarna lät sig roas av underhållare som kan liknas vid dagens clowner, och det är också från antiken som traditionen med rött smink vid öron, näsa och mun kommer. Gemensamt för de båda antika kulturerna var traditioner som kretsade kring vingudarna Dionysos respektive Bacchus.

– När man hade trampat druvorna tog man bottensatsen och målade med den vid sinnesöppningarna, säger Olle af Klintberg.

Det är lite oklart hur det röda hamnade i ansiktet på clownerna, men man kan ju tänka sig att en och annan komisk situation utspelade sig i anslutning till vinproduktionen. Clownens roll är att fånga upp, skruva till och göra komik av det som annars skulle vara tyngt av allvar.

– Men jag vill inte spela för en publik med enbart vuxna. Barn är mer ärliga och man får mer direkt feedback, säger han.

Clowneriet har Olle af Klintberg med sig från barnsben. Hans pappa är Clownen Manne och redan som 13-åring fick Olle följa med Manne på turné i folkparkerna. Tillsammans med Olles syster Maria spelade de föreställningen Min bror, min bror. Succén rullade på, år efter år.

– Pappas rollfigur var en August, en klantig figur som väcker publikens sympati. Jag var den Vita clownen, som är föreställningens ordningsman och som är duktig på något som att spela ett instrument eller jonglera. Maria spelar Pierrette, som är en rolig cirkusprinsessa. Flickorna i publiken älskade henne, säger Olle af Klintberg.

Men jag vill vara Clownen Olle och inte Clownen Manne franchise.

Min bror, min bror har spelats över 5 000 gånger och så småningom ärvde Olle både föreställningen och rekvisitan efter sin far. Ur en väska fiskar han upp det ena efter det andra som en clown kan behöva. En jättestor tröja, randig i rött och vitt, matchande strumpor, ett par enorma blå sammetsbyxor med röda hängslen, en liten ljusgrön frack, en blå mössa med fluffiga hårtestar runt skalpen och ett par gigantiska skor.

– Men jag vill vara Clownen Olle och inte Clownen Manne franchise, säger han.

Olle af Klintberg står bra på egna ben också. Just nu har det varit avbrott på grund av restriktioner i samband med coronaviruset, men mindre föreställningar är på gång. Hur som helst har han nytta av sin erfarenhet som clown i jobbet som skolpsykolog. Vägen till psykologyrket gick via ett jobb som teckenspråkslärare i Östersund – som han halkade in på tack vare att han kan teckenspråk eftersom hans äldsta syster föddes döv – och en föreläsning om föräldraskap, som hölls av en psykolog.

– Föreläsningen var pinsamt dålig. Alltså, folk somnade. Och jag tänkte att just det, man kan ju vara psykolog.

Lärarjobbet gick lite på tomgång. I jobbet ingick att vara mentor och utan lärarutbildning kände han att han saknade verktyg för att hjälpa elever som hade det svårt.

– Jag skrev högskoleprovet, sökte till psykologutbildningen i Östersund och kom in, säger Olle af Klintberg.

En skolpsykolog gör inte det jag trodde att en skolpsykolog gör.

Efter fem års studier var det dags för PTP, praktisk tjänstgöring som psykolog. Olle af Klintberg hittade en PTP-tjänst på bup i Bollnäs och landade äntligen i Hälsingland. Barndomens somrar tillbringade han i Vallsta och där finns hans moster och morfar kvar.

– För mig framstod Hälsingland som landskapet där jag vill bo, och när det var dags för min PTP var det ett bra läge för oss att flytta hit, helt enkelt, säger han.

Sönerna Hjalmar, Algot och Egon var med på noterna, liksom hustrun Sara, och familjen slog sig ner i Järvsö. Efter PTP fick Olle af Klintberg jobb som skolpsykolog i Ljusdals kommun och tillsammans med en kollega arbetar han på alla skolor i kommunen.

– En skolpsykolog gör inte det jag trodde att en skolpsykolog gör, alltså sitter i samtal ungefär som en kurator, säger Olle af Klintberg.

I stället handlar hans jobb om att stötta elevhälsoteam, rektorer och lärare. Skolpsykologerna gör också skolformsutredningar, alltså utreder om enskilda elever har rätt att gå i särskola.

– Jag har absolut nytta av clowneriet i jobbet som skolpsykolog, särskilt när jag ska handleda lärare. Lärare är en svår publik, men att stå på scen är att kommunicera, säger Olle af Klintberg.

Olle testar ansiktsuttycken – se fler bilder: